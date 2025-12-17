Gigantes completan barrida de tres juegos ante los Toros y siguen a medio de la clasificación

Nomar Mazara conectó su segundo jonrón de la temporada para decidir el partido en la octava entrada, en el triunfo de los Gigantes del Cibao 2-1 sobre los Toros del Este, la noche de este miércoles, en la continuación del torneo de la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM), dedicado a Juan Marichal y en opción a la Copa Banreservas.

Todas las carreras del encuentro llegaron por la vía del cuadrangular. Tres Barrera disparó jonrón por el jardín izquierdo en el sexto episodio para dar ventaja 1-0 a los Toros. En el quinto, Julio Carreras se voló la pared del bosque izquierdo para empatar el partido 1-1.

En la octava entrada, Mazara volvió a castigar el pitcheo rival con un cuadrangular solitario que rompió el empate y aseguró la victoria para los Gigantes.

Con el triunfo, los Gigantes colocaron su récord en 20-25, ganando por tercer juego consecutivo, mientras que los Toros cayeron a 25-20, con tres derrotas seguidas. Los Gigantes dominaron la serie particular 8-2.

Shane Greene (2.38) trabajó cuatro entradas en blanco, permitiendo dos hits, con un boleto y cuatro ponches ante 14 bateadores. Yovanny Cruz (G, 3-0) lanzó la séptima entrada, otorgó dos boletos y ponchó a uno. Anderson Pilar (S, 6) se encargó del noveno, con un boleto y un ponche ante cuatro bateadores.

Por los Toros, Jaime Barría (0.90) lanzó cinco entradas, permitió cuatro hits y una carrera limpia, con una base por bolas, seis ponches y un jonrón, enfrentando a 21 bateadores. Yaramil Hiraldo (P, 0-1) permitió dos hits y una carrera limpia, con dos ponches y un cuadrangular en la octava.

Por los Gigantes, Nomar Mazara se fue de 4-2, con anotada, doble, cuadrangular y una empujada; Luis García de 4-1, con dos ponches; Luis García Jr. de 3-1; Gary Sánchez de 4-1; Carlos Jorge de 4-1, con dos ponches; y Julio Carreras de 3-1, con anotada, jonrón y remolcada.

Por los Toros, Luis Liberato bateó de 3-1, con boleto; Juan Brito de 4-1; y Tres Barrera de 2-1, con anotada, cuadrangular y una empujada.

Este jueves no habrá partidos en LIDOM, antes del último fin de semana de la serie regular, que concluye el próximo martes. Los Gigantes jugarán el viernes en San Pedro de Macorís (7:30 p.m.), recibirán al Escogido el sábado (7:30 p.m.), visitarán a los Leones el domingo (5:00 p.m.) y cerrarán contra los Tigres del Licey el lunes en casa y el martes como visitantes.

Tras la cartelera del miércoles, las Águilas Cibaeñas continúan en primer lugar con marca de 30-15, ya clasificadas, pese a dos derrotas en línea. Los Toros del Este figuran con 25-20, a cinco juegos del primer puesto; Estrellas Orientales (tres victorias seguidas) y Leones del Escogido (dos triunfos al hilo) están empatados en el tercer lugar con 21-25, a 9.5 juegos; los Gigantes del Cibao tienen 20-25, a diez juegos; y los Tigres del Licey marchan con 19-26, a once juegos, con cinco derrotas consecutivas.