García Jr. y Gary Sánchez lideran barrida de los Gigantes ante los Toros

Luis García Jr. tuvo una noche perfecta al batear de 4-4, incluyendo cuadrangular, mientras que Gary Sánchez conectó jonrón y remolcó cuatro carreras, para que los Gigantes del Cibao derrotaran 11-8 a los Toros del Este en el segundo juego de la doble cartelera celebrada este martes, en la continuación del torneo de la Liga Dominicana de Béisbol, dedicado a Juan Marichal y en opción a la Copa Banreservas.

Los Gigantes, que también se impusieron 8-1 en el primer encuentro, colocaron su récord en 19-25, logrando su segunda victoria consecutiva.

A pesar de la derrota, los Toros del Este se convirtieron en el segundo equipo clasificado a la postemporada.

El abridor Miller Hogan (5.93) apenas trabajó dos entradas, en las que permitió dos hits, cuatro carreras limpias, otorgó tres boletos, ponchó a tres y permitió dos cuadrangulares ante once bateadores.

La derrota fue para Manuel Mercedes (0-1), quien en la octava entrada no pudo retirar a ningún bateador, permitiendo un hit, tres carreras limpias y dos boletos.

Bryan Rodríguez lanzó 3.2 entradas en relevo, cediendo cuatro hits y tres carreras limpias, con dos boletos, cuatro ponches y un jonrón.

El salvamento fue para Anderson Pilar (5), quien ponchó a los tres bateadores que enfrentó en la novena entrada.

Por los Toros se destacaron Gilberto Celestino, de 4-2 con anotada y boleto; Allan Castro, de 5-1 con cuadrangular y dos remolcadas.

Juan Brito, de 4-2 con dos dobles, anotada, remolcada y boleto; y Jeimer Candelario, de 4-1 con jonrón y tres impulsadas.

Por los Gigantes, además de García Jr. y Sánchez, sobresalieron Leury García, de 4-1 con anotada, remolcada y boleto, y Pablo Reyes, quien anotó una carrera y recibió dos transferencias.

Próximos partidos

Este miércoles, los Gigantes del Cibao visitan a los Toros del Este en La Romana; los Leones del Escogido enfrentarán a las Águilas Cibaeñas en Santiago, y las Estrellas Orientales chocarán con los Tigres del Licey en Santo Domingo, todos a partir de las 7:30 p. m.

Este jueves no habrá partidos en Lidom, antes del último fin de semana de la temporada regular, que concluye el próximo martes.

Los Gigantes jugarán el viernes en San Pedro de Macorís (7:30 p. m.), recibirán al Escogido el sábado (7:30 p. m.) y visitarán a los Leones el domingo (5:00 p. m.).