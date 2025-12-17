Estrellas ganan tercero seguido al Licey y los pone en situación difícil

Las Estrellas extendieron a tres su racha de triunfos al superar, por tercera ocasión en apenas dos días, a los Tigres del Licey en partido correspondiente al torneo de béisbol otoño-invernal 2025-2026 y celebrado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal de esta ciudad Capital.

Jorge Mateo fue el “Jugador Estrella de las Estrellas” al batear cuatro imparables, incluido un cuadrangular, en cuatro turnos con cuatro carreras remolcadas y dos anotadas.

También brillaron a la ofensiva el receptor Francisco Peña, quien empujó dos carreras producto de un doble, e Ismael Munguía, que bateó de 3-3 con tres carreras anotadas.

El triunfo les permite a las Estrellas continuar en la tercera posición del torneo con marca de 21-25, junto a los Leones del Escogido, que este miércoles también superó a las Águilas Cibaeñas 8-5 en el Estadio Cibao de Santiago.

En tanto, para los Tigres (19-26) fue su quinto revés en línea y que los mantiene en el último puesto de la tabla de posiciones.

El equipo de la enseña verde tendrá este jueves el día libre, pero estarán de regreso al terreno el viernes cuando enfrenten a los Gigantes del Cibao en el Estadio Tetelo Vargas a las 7:30 de la noche.

El lanzador ganador fue Esmil Rogers (4-0) y de paso fue su triunfo número 26 por su paso por Lidom. Asimismo, fue su primera victoria de por vida ante el Licey desde que llegó a las filas de los Toros del Este. En tanto, la derrota recayó en Albert Abreu (2-5).

Por las Estrellas inició en el montículo Esmil Rogers, quien lanzó cinco entradas de tres hits, dos carreras, dos boletos y dos ponches. Fue sustituido por Zac Kristofak (6), Junior Santos (7), Jhan Mariñez (8) y Patrick Weigel (9).

En tanto, por los Tigres abrió Albert Abreu, con actuación de dos episodios y dos tercios de cuatro imparables, seis carreras, dos transferencias y dos ponches. Fue reemplazado por Andrew Pérez (3), Miguel Díaz (4), Jonathan Aro (5), Carlos Contreras (5), Ofreidy Gómez (7), Yunior Marte (8) y Michael Feliz (9).

Las carreras

La primera carrera del partido llegó por parte de las Estrellas en la parte alta de la segunda entrada por sencillo de Jorge Mateo.

En el tercer episodio, los verdes lograron un rally de cinco vueltas, una por rodado de Rodolfo Castro y en la jugada el corredor avanzó hasta la segunda por error en tiro de Gustavo Núñez, lo que aprovechó Raimel Tapia para anotar; otra más por lanzamiento desviado del relevista Andrew Pérez y dos más por doble de Francisco Peña.

En la parte alta de la quinta entrada, los Tigres lograron sus dos primeras carreras por jonrón de Domingo Leyva por el prado derecho.

En ese episodio, las Estrellas volvieron al ataque con dos carreras más por cuadrangular de Jorge Mateo por el jardín izquierdo.

En el sexto, los visitantes marcaron su novena vuelta por sencillo de Jorge Mateo.

En el noveno, los de San Pedro de Macorís agregaron su décima carrera por batazo para doble matanzas de Josh Lester, pero en la jugada Magneuris Sierra anotó desde la tercera.