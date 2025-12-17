Munguía es héroe otra vez en la victoria de las Estrellas y escalan al tercer lugar

Las Estrellas se impusieron en la doble jornada de este martes ante los Tigres del Licey al imponerse, en el segundo juego 4-3 en diez entradas, en choque celebrado en el Estadio Tetelo Vargas de esta ciudad.

Ismael Munguía se convirtió, por segundo encuentro seguido, en el “Jugador Estrella de las Estrellas” al anotar la carrera para dejar en el terreno a los Tigres luego de recibir una transferencia con las bases llenas y apenas un out.

Con la doble victoria, el equipo de la “Sultana del Este” pasó a ocupar la tercera posición del torneo, con marca de 20 triunfos y 25 derrotas, empatados con los Leones del Escogido (20-25), que dividieron honores con las Águilas Cibaeñas (30-14).

En cambio, los Tigres ocupan, junto a los Gigantes del Cibao, el último puesto con registro de 19-25.

Más temprano, las Estrellas se impusieron 4-2 ante los azules, gracias a un imparable de Munguía de dos carreras y que a su vez quebró un empate en la séptima entrada.

El lanzador ganador fue Javy Guerra (1-0) y el derrotado J.C. Mejía (2-3).

Para este miércoles, el equipo de la enseña verde volverá a enfrentar a los Tigres, esta vez en el Estadio Quisqueya Juan Marichal a partir de las 7:30 de la noche. Esmil Rogers será el serpentinero que se medirá ante los azules.

Por las Estrellas inició en el montículo Enny Romero con labor de cuatro entradas de tres hits, tres carreras (una de ellas limpia), tres boletos y cuatro ponches. Fue sustituido por Oddy Núñez (5), Román Méndez (5), Domingo Tapia (6), Raffi Vizcaíno (7), Gregory Santos (8), Neftalí Feliz (9) y Javy Guerra (10).

De su lado, por los Tigres abrió Cameron Gann con actuación de tres episodios y un tercio de seis imparables, una carrera, una transferencia y un ponche. Fue reemplazado por Jonathan Aro (4), Jordi Martínez (5), Ulises Joaquín (6), Oliver Ortega (7), Reidis Sena (8) y J.C. Mejía (9).