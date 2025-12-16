Munguia decide para las Estrellas Orientales en el triunfo sobre el Licey

Las Estrellas superaron 4-2 a los Tigres del Licey en el primer partido de la doble cartelera de este martes efectuada en el Estadio Tetelo Vargas de esta ciudad y en continuación al torneo de béisbol otoño-invernal 2025-2026.

Ismael Munguía remolcó las dos carreras para quebrar un empate en la parte baja de la séptima entrada.

El triunfo colocó al equipo verde (19-25) a solo medio juego del cuarto lugar clasificatorio al Round Robin y que es ocupado por los Tigres (19-24).

Rodolfo Castro también brilló a la ofensiva para las Estrellas al conectar un cuadrangular, así como de un triple de Jorge Mateo, ambos productores de carreras.

La victoria se la acreditó el relevista Gregory Santos (1-0), la derrota para Enyel de los Santos (0-1), mientras que el salvamento se lo anotó Patrick Weigel, el cuarto del torneo.

Para este miércoles, el equipo de la enseña verde volverá a enfrentar a los Tigres, esta vez en el Estadio Quisqueya Juan Marichal a partir de las 7:30 de la noche. Esmil Rogers será el serpentinero que se medirá ante los azules.

Por las Estrellas abrió el partido Zach Mort con labor de dos entradas y dos tercios de cuatro hits, dos carreras, un boleto y cuatro ponches. Fue suplantado por J.P. Woodward (3), Zac Kristofak (4), Jefry Yan (5), Carlos Belén (6), Gregory Santos (7), Jhan Maríñez (8) y Patrick Weigel (8).

En cambio, por los Tigres inició en el montículo Garrett Davila, con actuación de dos episodios de tres imparables, una transferencia y dos ponches. Fue reemplazado por Ofreidy Gómez (3), Andrew Pérez (4), Miguel Díaz (5), Miguel Tamarez (6), Enyel de los Santos (7) y Wander Suero (8).

Los Tigres marcaron primero en la pizarra con dos carreras en la parte alta de la tercera entrada producto de un doble de Francisco Mejía.

En el cuarto episodio, las Estrellas igualaron las acciones a dos carreras, uno por cuadrangular de Rodolfo Castro por el jardín izquierdo y otra más por triple de Jorge Mateo.

En el séptimo, los verdes tomaron la ventaja producto de dos carreras más por sencillo de Ismael Munguía.