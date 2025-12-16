En la Lidom también abundan los “detenidos”

“No solamente en el Estado Dominicano intervienen las autoridades judiciales persiguiendo la corrupción gubernamental y provocando decenas de detenciones y presos preventivos (o condenados).También en la Liga Dominicana hay abundancia de “detenidos”, pero en otros escenarios.

Este año, un alto porcentaje de jugadores fueron parados por sus respectivas organizaciones. En su gran mayoría están los que pertenecen a las Grandes Ligas, y otros que firmaron para Asia.

Esto no solo afecta la estabilidad de los equipos, sino también el talento que está presente en el torneo de manera simultánea.

De esta lista, los más afectados son los actuales campeones, los Leones del Escogido, quienes tuvieron la mayor cantidad de peloteros parados. Las Águilas y las Estrellas también tienen un sitial importante en el listado ya que los jugadores de mayor producción no continuaron en el torneo.

A los Leones le detuvieron: Jasson Domínguez (Yankees), Alexander Canario (Asia), Héctor Rodríguez (Rojos), Rolddy Muñoz, (Bravos) y Luis Guerrero (Medias Rojas).

De ese grupo, el más destacado fue Rodríguez, quien en 30 partidos tuvo promedio de .282, tres cuadrangulares y 13 remolcadas. Además, era el jardinero central de los Leones.

Domínguez y Canario quedaron a deber.

Duro golpe

Uno que fue una baja sensible fue la salida de Miguel Sanó, quien registrada números para discutir el Jugador Más Valioso. Hasta la fecha, es el líder de jonrones del torneo con nueve y registró un porcentaje de bateo de .315, también era el líder de OPS con 1,039.

Hace pocos días, las Estrellas anunciaron la firma de Sanó con los Chunichi Dragons de Japón para la temporada 2026.

El acuerdo fue de 1.3 millones.

Por las Estrellas también se marcharon Ángel Martínez y José Tena.

Los primeros

Luego de una gran racha ofensiva, las Águilas vieron despedirse a sus jugadores más ofensivos.

Emmanuel Rodríguez, Adael Amador y Ángel Genao se despidieron temprano en el torneo.

Más de la lista

Del Licey: Cristián Hernández, Luis Peralta y Liover Peguero.

Toros: Felnín Celestén y Denzer Guzmán.