Las Águilas llegan a 30 victorias apoyadas en tres hits de Alberto Rodríguez

Con una pizarra de 5-2, las Águilas Cibaeñas se impusieron a los Leones del Escogido este martes en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. El encuentro fue el primero de una doble cartelera programada como parte de la serie regular 2025-2026 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

Tras esta reciente victoria, las Águilas elevaron su marca a 30-13 y se afianzan en la cima de la LIDOM. Con un sólido registro tanto en casa (16-5) como fuera (14-8), el equipo sigue marcando el ritmo del torneo. Mientras tanto, la derrota deja a los Leones con marca de 19-25.

Ganó Jhordany Mézquita (3-0) y perdió Génesis Cabrera (1-1), con salvamento para Burch Smith, su sexto de la temporada.

La primera carrera del juego por las Águilas llegó en el quinto acto: Alfredo Reyes conectó sencillo al central, se coló hasta la antesala tras un error en tiro del lanzador en un viraje a primera y terminó anotando por un lanzamiento desviado.

Sin embargo, los Leones reaccionaron de inmediato y empataron en el cierre de la entrada con un jonrón solitario de Jonatan Guzmán.

Un rally de cuatro anotaciones en el séptimo acto le dio la ventaja a los aguiluchos, 5-1. Luego de que Rivas y Reyes negociaran boletos, Leody Taveras conectó el hit del desempate. Con las bases llenas tras boleto a Ezequiel Durán, Jerar Encarnación y Alberto Rodríguez sumaron remolcadas con sencillos consecutivos. Robert Moore cerró la producción con un rodado por el campocorto que trajo la quinta vuelta en las piernas de Durán.

Los locales sumaron una carrera (5-2) en el octavo capítulo contra Richard Rodríguez, luego de que Erick González diera sencillo y anotara por doble de Yainer Díaz.

Jorge Tavárez, abridor de las Águilas, tuvo una salida de calidad, permitiendo apenas una carrera en cinco entradas. El nativo de Loma de Cabrera aceptó cuatro hits, otorgó dos boletos y ponchó a dos, saliendo sin decisión.

El cubano Norge Ruiz inició por los Leones y entregó cuatro episodios en blanco, en una labor de tres hits, con dos transferencias e igual cantidad de ponches.

El relevo amarillo inició en el sexto con José Cuás (0.2), luego Jhordany Mézquita (0.1), Junior Fernández (1.0), Richard Rodríguez (1.0), quien aceptó una carrera, y Burch Smith (1.0).

Por los rojos salieron del bullpen: Hansel Marcelino (1.0), Aneurys Zabala (1.0), Génesis Cabrera (0.1), quien cedió tres carreras; Diógenes Almengó (0.1), aceptó una vuelta; Carlos Teller (1.1) y Héctor Neris (1.0).

Por las Águilas destacó la consistencia de Alberto Rodríguez, quien se fue de 5-3 con un triple y una remolcada, seguido por el aporte multihit de Robert Moore, de 3-2, con una empujada. Leody Taveras bateó de 2-1, con una producida; Jerar Encarnación de 4-1, con un remolque; Ezequiel Durán, Webster Rivas y Alfredo Reyes dieron sendos sencillos.

Jonatan Guzmán lideró a los rojos con un jonrón, un sencillo y un remolque; Yainer Díaz bateó de 4-2, con un doble y una impulsada; Erick González de 4-2; Junior Lake conectó un triple en cuatro turnos; Franchy Cordero y José Marmolejos dieron un sencillo cada uno.