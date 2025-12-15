Triple doble jornada crucial este martes en Lidom

Este martes se juega la segunda triple doble jornada de esta temporada, pero esta tiene una importancia aún mayor.

Los seis equipos persiguen objetivos:

En la capital, las Águilas Cibaeñas y Leones del Escogido se enfrascan en dos partidos cruciales.

Los Leones están en el cuarto lugar con ventaja de solo un juego con relación a Gigantes.

En tanto que las Águilas, aunque ya clasificadas, aún buscan asegurar el primer lugar de la serie regular.

En San Francisco de Macorís, los Toros buscarán avanzar oficialmente al round robin, mientras que los Gigantes necesitan ganar para mantenerse en pelea por clasificar.

La otra interesante doble jornada se llevará a cabo en San Pedro de Macorís, donde los Tigres del Licey y las Estrellas Orientales, rivales directos en cuanto a un puesto por avanzar, se medirán.

Los juegos de primera hora serán a las 4:00, los segundo 7:30, o media hora después de finalizado el primero.