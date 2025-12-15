Toros dejan al Licey en el terreno y ponen su número mágico en 1

Eloy Jiménez conectó cuadrangular y Yairo Muñoz pegó el batazo ganador, para que los Toros del Este dejaran en el terreno a los Tigres del Licey con marcador 2-1, en un cerrado partido celebrado en el Estadio Francisco A. Micheli.

En la novena entrada, y con las bases llenas, Yairo Muñoz conectó un elevado de sacrificio al prado central, remolcando a Ruddy Martín Jr. desde tercera, para lograr esta importante victoria en casa.

Además de Muñoz, se destacó Eloy Jiménez quien con este jonrón (5º) logra su mayor cantidad de cuadrangulares en una temporada, superando los cuatro que pegó en la campaña 2017-18, y del mismo alcanza su jonrón #11 de por vida en su carrera en LIDOM.

La victoria fue para el cerrador taurino Joe Corbett (5-1, 2.08) tras lanzar el noveno sin hit ni carrera, un boleto y ponchó dos, mientras lanzar derrota recayó sobre el relevista azul Jean Carlos Mejía (2-2, 0.81) tras permitir la carrera en el noveno.

El triunfo fue el quinto seguido de los Toros y el 25º de la temporada, sacando 6 juegos de ventaja al Licey (19-23) en el tercer puesto y acercándose a 4 de las punteras Aguilas. Ahora, los Toros han ganado 11 de sus últimos 13 encuentros para colocar el número mágico en 1 para avanzar a playoffs.

LAS CARRERAS

Los Toros atacaron primero con enorme jonrón solitario por todo el jardín izquierdo de Eloy Jiménez, ante César Valdez, para iniciar al frente 1-0.

Más tarde, el Licey igualó el marcador con sencillo de Michael De La Cruz al right field, empujando a Francisco Mejía desde segunda.

El encuentro se mantuvo empatado 1-1, hasta que en la baja del noveno, Ruddy Martin Jr. abrió con sencillo, avanzó a segunda con toque de Ivan Castillo, seguido de boleto intencional para Jeimer Candelario, luego se llenaron las bases con infield hit de Rafael Lantigua, y como emergente Yairo Muñoz pegó una línea al jardín central que se convirtió en elevado de sacrifico y en el batazo ganador.

Por los Toros, Eloy Jimenez de 3-2, jonrones y sencillo, una empujada, una anotada; Ruddy Martín Jr. de 4-4, anotó una; Bryan De La Cruz y Luis Liberato de 4-1 cada uno; Jeimer Candelario de 2-1, con dos boletos y Yairo Muñoz produjo una vuelta.

Por los Tigres, Michael De La Cruz de 3-2 con una remolcada; Gustavo Núñez de 4-1 y Cristhian Adames también de 4-1, con doble.

Este martes los Toros viajarán a San Francisco de Macorís para enfrentar a los Gigantes del Cibao, a partir de las cuatro de la tarde en el Estadio Julián Javier, en una doble cartelera.