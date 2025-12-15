El otro Pujols

Resulta interesante dar seguimiento a Albert Pujols, pues con motivo del lío “Canó-Bonifacio” ha habido la oportunidad de chequear más de cerca algunas facetas de su personalidad.-

Claro que hubo mucho chance el año pasado cuando dirigió al Escogido y fue doble campeón aquí y en la Serie del Caribe. Ese invierno fue de mucha presión para el futuro miembro del Salón de la Fama, y la razón era obvia: los Leones ganaron siempre viniendo de atrás, y una y otra vez sobrevivieron con las “7 vidas del gato”, aunque son leones, no Tigres. Su relación con la fanaticada roja no fue tan buena, al extremo de que, irónicamente, muchos lo calificaron un mánager “malo”.

Ayer lo escuché de nuevo hablando más de 30 minutos en el programa radial La Mañana Deportiva (que comanda el colega Satosky Terrero); amplió en sus conceptos, dejó claro que es parte de “un equipo” que conforma la selección dominicana para el Clásico Mundial, y aprovechó también para decirlo otra vez: “no he dicho nada que no sea verdad. Ustedes ven el roster de Dominicana”.

De esa forma, reitera su criterio de que Emilio Bonifacio ni Robinson Canó tienen cabida en el equipo, debido a la abundancia de calidad.

Pujols, que va a Cooperstown en las boletas del 2028 y debería ser electo unánime, está viviendo por vez primera en su país en su vida de adulto.- Dice su historia que su familia partió a Estados Unidos cuando era adolescente, y estudió y se desarrolló cerca de San Luis, Missouri.

RECUENTO

Dice su historia que se crió con una abuela en Santo Domingo, y partieron a Nueva York cuando tenía 16 años de edad (nació en 1980). De Nueva York pasaron a un pueblo llamado Independence, en Missouri; allí estudió y se hizo pelotero, y luego agotó un año en la Metropolitan Community College, haciendo un año universitario. Fue electo al draft por los Cardenales, y en su primera campaña en MLB, 2001, ganó el premio Novato del Año. Estuvo solamente un año en las menores, 2000, jugando clases A y AAA.

¿Qué deseo destacar con esto? Que tiene poco tiempo viviendo en el país, incluso no por estos predios y el tigueraje de Santo Domingo, pues su residencia está en el exclusivo resort Casa de Campo (allí también tiene casa su hermanito de amistad Plácido Polanco).

Hace dos años, Pujols casó en segundas nupcias con Nicole Fernández, hija de Leonel Fernández, y está claro que no conoce bien al dominicano. Nunca ha sido dado a dar entrevistas, solo cuando jugaba y ahora cuando está en algún evento, pues es persona más o menos amable.

Este lunes, inclusive, tenía un convite en su casa con muchos peloteros del Escogido para animarlos a la clasificación, incluyendo jugadores, directivos y coaches.

Ahora, luego de fallar en tres entrevistas para el puesto de mánager de Grandes Ligas, está integrado por completo en la formación del equipo dominicano, y todavía le queda un largo terreno por recorrer en su relación con la prensa y los deportistas.

Y tiene un gran escenario de diversión por delante: el “trabuco” dominicano es tan fuerte que la fanaticada solo aceptará la corona, o al menos que vayan a la final.

En el interín, Pujols aguantará más presión y tendrá que hacer un cursillo para dominar los distintos problemas que ello genera. ¿Qué tiene a su favor? Su gran jerarquía, no solo su personalidad. Su brillante carrera habla por sí sola, y también los dos títulos obtenidos el pasado invierno.

DE LIDOM.-

.- Los Toros del Este tienen total dominio del Licey, y este lunes pusieron la serie particular 6-2 cuando restan otros dos partidos. Jairo Muñoz aportó la decisiva con elevado de sacrificio al jardín central, en el noveno, y el juego terminó 2 por 1. Los Toros lograron su victoria 25 con 17 derrotas, y hace rato están hablando de número mágico. Su clasificación está a cuestión de horas.

.- Los Toros tienen 8-1 contra el Escogido, y esto significa que su récord ante los equipos de la capital está en 14-3, algo impresionante. También han dominado a las Estrellas Orientales 6-1.

.- Otras series particulares que llaman la atención están relacionadas con las Águilas: tienen 5-3 ante los Toros, 6-3 ante Licey, 7-1 ante las Estrellas y 7-3 ante los Gigantes. Licey y Escogido quedaron 5-5 y no juegan más.

.- Este martes hay triple jornada doble, y así se compensan las suspensiones por las lluvias. La lucha por dos puestos llegará hasta el día final, el 23.

DE MLB: Inscriba al cubano Adolis García en roster de los Filis de Filadelfia, con quienes firmó por un año y US$20 millones… El jardinero RD Christian Paché firmó pacto de liga menor con los Mets… Y José Cuás, pitcher, hizo lo mismo con Kansas City.