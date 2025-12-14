Sigue la pelota

Han pasado 15 días de mis cortas vacaciones, y aquí volvemos a “seguir la pelota”. Claro, el país urbano metido de lleno en la Navidad, con gran abundancia de actividades, con bebidas y comidas para crecer la panza (vientre abultado). También, en medio de unos nuevos líos de la corrupción política dominicana, que parece nunca tendrá fin.

¿La serie regular de LIDOM? Se acerca a la final; equipos como las Estrellas Orientales avanzan más que los otros, pues ya han celebrado 43 de los 50 partidos, más que todo el mundo. Esta regular termina el día 23, antes de Nochebuena, para luego iniciar el round robin.

Águilas y Toros ya pueden poner a la venta sus boletos del round robin para todos sus abonados; Licey quiere mandar igual orden, pero debe esperar un poco más. Porque aquí, una racha de dos derrotas para cualquier equipo, sea positiva o negativa, significa bajar o subir, y el peligro acecha por doquier.

La noticia es que en las últimas semanas se han producido dos cambios de mánagers: Carlos Paulino entró por Fernando Tatis en las Estrellas, y Ramón Santiago por Alex Cintrón en el Escogido. Pero cuatro han sobrevivido, hasta ahora.

¿Hará más cambios antes de que termine la regular? No lo descarten por completo, porque inclusive eso ha sucedido aquí en medio del round robin. Lo que sí llama la atención es saber cuáles jugadores estelares dominicanos entrarán en la semifinal, porque hay gente preparándose para ello.

Los Toros se metieron al round robin con una actuación sobresaliente de dos semanas, y en sus últimos 10 juegos tienen 8-2, el mejor récord de la liga este mes. Eso es mucho, y habla muy bien de la gerencia de Jesús Mejía y el mánager Víctor Estévez. Este club tiene cuatro torneos seguidos siendo eliminado, y eso es mucho decir.

Es posible que la lucha por dos puestos, entre el grupo de cuatro (Escogido, Estrellas, Licey y Gigantes), se extienda hasta el día final. Los Gigantes son los que están en la peor situación, con seis derrotas en línea, alejándose del cuarto lugar. Pero todavía tienen un buen chance de recuperación.

EL CHISME DE PUJOLS: Ha tomado gran espacio periodístico lo dicho por Albert Pujols al colega Enrique Rojas, de que Emilio Bonifacio ni Robinson Canó “caben” en el equipo del Clásico Mundial de Béisbol de marzo próximo.

El lío que se ha armado no ha sido pequeño, pero en las redes han masacrado a Pujols y han puesto muchísimas cosas incorrectas en boca de los jugadores.

Lo único cierto en esto es que Pujols habría “metido la pata”, porque cuando le preguntaron sobre esos dos jugadores debió responder que era asunto pendiente del gerente general, no del mánager. Se supone que en béisbol quien contrata los peloteros es el gerente, con sus jefes del equipo, y los coloca para que el mánager los maneje.

En este caso, “Pujols fue Pujols” (al estilo Manny es Manny), y habló sin tapujos, sin esconder nada, diciendo lo que piensa. Y si usted pregunta si estos jugadores “caben”, la realidad es que el talento joven dominicano es inmenso, hay peloteros que sobran, pero en este tipo de competencia nunca sobra la veteranía en la banca, para que inspiren y controlen.

Pero Pujols fue “gatillo alegre” y armó tremendo rebú. Desde luego, eso no va para ningún lado; le buscarán un enfriamiento, y la bola seguirá rodando, entren o no. Eso viene siendo irrelevante al interés de la Patria.

NOTAS DE MLB

.- Este fin de semana, Amed Rosario firmó contrato con los Yanquis de Nueva York y volverá con el club para el 2026. Continuará de jugador sustituto junto al panameño José Caballero, y para Amed los Yanquis son su séptimo club en una carrera de ocho años. Anteriormente ha jugado para los Mets, Cleveland, Dodgers, Tampa, Cincinnati y Washington.

.- Jorge Polanco llega a los Mets en pacto muy bueno de dos años por US$40 millones, es decir que ganará 20 millones de dólares por temporada. Hace poco, los Mets cambiaron al jardinero Brandon Nimmo a Texas por el intermedista Marcus Semien, quien es un estelar y gana muchísimo dinero. Entonces, ¿dónde jugará Polanco? Dicen en la primera base, luego de la partida de Pete Alonso (firmado por Baltimore por cinco años y US$155 millones). Polanco tiene 32 años de edad, mide seis pies y viene de una campaña de 26 jonrones y 78 empujadas. Tiene 12 años en ligas menores, diez con Minnesota y dos con Seattle.

ESPECIAL: Dicen que Miguel Sanó firmó con el club Chunichi Dragons, de Japón, y que estarían culminando detalles este domingo. Si es así, ¿continuarán jugando aquí o lo sacarán del terreno? Ese mismo club firmó al lanzador Albert Abreu, quien viene actuando muy bien con el Licey.