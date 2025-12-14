Leones vienen de atrás para vencer a Gigantes y afianzarse en cuarto lugar

Con un rally de seis carreras en el cuarto episodio, los Leones del Escogido dieron vuelta a la pizarra para vencer este domingo 11-8 a los Gigantes del Cibao en el estadio Julián Javier, de esta ciudad.

Con la victoria, los melenudos (19-24) se afianzan en la cuarta posición alejándose a un juego de las Estrellas (18-25) y a uno y medio de los Gigantes (17-25), y colocándose a un juego detrás del Licey (19-22).

Los nordestanos fabricaron seis anotaciones en la misma primera entrada, cuatro de ellas contra el abridor escarlata Grant Gavin y dos que fueron a la cuenta de Samuel Reyes. Sin embargo, los visitantes fueron descontando desde el segundo episodio con un jonrón solitario de Alexander Canario frente a Daniel Mengden entre los jardines izquierdo y central. En ese mismo acto, los capitaleños llenaron las bases con dos outs, y una base por bolas a Sócrates Brito provocó que Jonathan Guzmán anotara desde tercera.

En el tercero, los escogidistas volvieron a llenar las bases sin out, y un lanzamiento desviado de Tayron Guerrero permitió que José Marmolejos alcanzar el plato desde tercera. Las almohadillas se volvieron a llenar con base por bolas a Pedro Severino y un rodado de Junior Lake a la inicial llevó a Canario a la goma desde la antesala.

Con el juego 7-4 en el cuarto llegó el rally de seis cuando los Leones llenaron los sacos frente a Hansel Robles, quien fue sustituido por Sam McWilliams, que fue recibido por un imparable de Canario al bosque derecho llevando a Sócrates Brito a la registradora. Otro incogible de Jonathan Guzmán al central empujó a Luis De los Santos y a Canario. Otras dos carreras entraron con un indiscutible remolcador de Pedro Severino al central y un doble de Lake al prado izquierdo empujó a Severino con la décima.

El lanzador ganador fue Carlos Teller (1-0) luego de tirar 1.2 capítulos en blanco. La derrota fue para McWilliams (0-1) al tolerar tres anotaciones en un tercio. Nogosek (3) consiguió el salvamento al presentarse en el noveno sin permitir libertades.

Por el Escogido, Canario bateó de 5-2, con cuadrangular, dos empujadas, tres anotadas, una base por bolas y una base robada; Brito, de 4-2, con una producida, una anotada y dos boletos; Lake, de 5-2, con doble, dos impulsadas, una anotada, una base por bolas y dos bases robadas, y Guzmán, de 6-2, dos remolcadas y dos anotadas. Por los francomacorisanos, Leury García se fue de 4-1, con cuadrangular, una anotada, una producida y una transferencia, y Deyvison De los Santos, de 4-2, con una empujada, una anotada y un boleto.

Los Leones descansarán este lunes pero tendrán un doble juego con las Águilas Cibaeñas el próximo martes iniciando a las 4:00 de la tarde en el estadio Quisqueya.