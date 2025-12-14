¿Por qué Framber Valdez es el principal “comeinnings” en el mercado de agentes libres?

Con Dylan Cease fuera del mercado, uno de los mejores lanzadores abridores agentes libres que todavía está disponible es el dominicano Framber Valdez. Pero lo es por una razón muy distinta.

Lo que llevó a Cease a conseguir un contrato de siete años y US$210 millones con los Azulejos fueron los ponches. Es una máquina de ponches. Cease suele abanicar a 200 bateadores por temporada, como si fuera un reloj, y ese perfil de alto volumen de ponches lo convirtió en un abridor de primer nivel en la agencia libre.

En el caso de Valdez, no es exactamente así. Sí, el exas de los Astros también suma muchos ponches —un promedio de 187 por temporada entre el 2022 y el 2025— pero el zurdo de 32 años no los consigue con la misma frecuencia que Cease. La habilidad más destacada de Valdez, la que lo coloca también entre los abridores de élite en la agencia libre, es que es una máquina de provocar rodados.

El quisqueyano es el lanzador más constante en inducir batazos por el suelo en las Grandes Ligas. Todos esos rodados le permiten cubrir muchos innings (un promedio de 192 por temporada desde el 2022) y lo convierten en uno de los abridores más valiosos y resistentes disponibles de cara al 2026.

No hay muchos especialistas en rodados del nivel de Valdez en las Mayores, mucho menos en el mercado de abridores agentes libres.

Desde su temporada revelación con Houston en el 2020, Valdez nunca ha salido del 10% superior en cuanto a porcentaje de rodados inducidos en MLB. Y por lo general, supera ese rango: suele estar al menos en el 5% superior, si no en el 1%.

Porcentaje de rodados inducidos por Valdez por temporada

Con el percentil en MLB

2020: 60% -- percentil 96

2021: 70% -- percentil 100

2022: 67% -- percentil 100

2023: 55% -- percentil 91

2024: 62% -- percentil 99

2025: 59% -- percentil 99

Son seis temporadas seguidas con un porcentaje de rodados de 55% o más —dos más que cualquier otro lanzador abridor desde 2020. El as de los Gigantes, Logan Webb, tiene cuatro campañas así. El as de los Filis, el dominicano Cristopher Sánchez, tiene tres. Son los únicos otros abridores que se acercan al nivel de consistencia de Valdez en este aspecto.

Desde 2020, Valdez ha inducido un rodado en el 62% de las conexiones que ha permitido. Es el porcentaje más alto de rodados en esta década entre lanzadores abridores regulares.

Porcentaje más alto de rodados inducidos desde 2020

Mínimo de 1,500 conexiones permitidas

Framber Valdez: 62%

Logan Webb: 58%

Cristopher Sánchez: 58%

Max Fried: 55%

Brayan Bello: 53%

Ranger Suárez: 53%

Marcus Stroman: 53%

Eso representa una gran cantidad de contacto improductivo. Los rodados a veces se convierten en hits, pero rara vez resultan en extrabases, y nunca en jonrones.

Y eso sin contar los casos en que los bateadores no logran poner la bola en juego contra Valdez. Si sumamos los 951 ponches que ha registrado desde 2020 —una de las 10 cifras más altas en las Mayores— a los 1,666 rodados que ha inducido (segunda mayor cantidad, solo detrás del total de Webb), obtenemos una enorme cantidad de apariciones al plato improductivas.

Obtienes a un abridor de primer nivel que, año tras año, es uno de los lanzadores más difíciles de hacerle daño.

Casi dos tercios de los bateadores que han enfrentado a Valdez en los últimos seis años han terminado conectando un rodado o siendo ponchados. Hay 109 lanzadores que han enfrentado al menos a 2,000 bateadores en ese período. Ninguno ha provocado esos dos resultados —rodado o ponche— con mayor frecuencia que Framber.

Porcentaje más alto de apariciones que terminan en rodado o ponche desde 2020

Mínimo 2,000 bateadores enfrentados

Framber Valdez: 65%

Cristopher Sánchez: 64%

Logan Webb: 64%

Max Fried: 61%

Shane Bieber: 59%

Corbin Burnes: 59%

Ranger Suárez: 59%

Hunter Brown: 59%

El repertorio de pitcheos de Valdez está diseñado con precisión para provocar un rodado o un ponche. Tiene tres lanzamientos destacados para generar batazos por el suelo: su sinker, curva y cambio de velocidad, y uno de ellos —la curva— también le funciona como un pitcheo efectivo para ponchar.

El sinker, la curva y el cambio de Valdez representan aproximadamente el 90% de sus lanzamientos cada temporada. Y los tres, individualmente, suelen generar porcentajes de rodados del 55% o más prácticamente cada año.

Esa combinación obliga a los bateadores a golpear la bola contra el suelo porque tanto el sinker como la curva y el cambio presentan una caída vertical considerable. Cada uno de estos tres pitcheos supera ampliamente el promedio de las Grandes Ligas en cuanto a ruptura vertical hacia abajo.

En comparación con el zurdo promedio de MLB en 2025, el sinker de Valdez generó dos pulgadas adicionales de caída. Su cambio, cuatro pulgadas más. Y su curva, cinco pulgadas extra.

Ese perfil de movimiento es la base de la identidad de Valdez como un “devorador de innings” que provoca rodados. Pero el hecho de que su curva también le sirva como pitcheo para terminar turnos lo eleva a otro nivel.

Valdez lanza una curva con alto índice de rotación —su tasa de spin fue de 2,943 rpm en 2025— lo que le permite generar esa ruptura descendente tan pronunciada. Una curva con caída pronunciada es efectiva por dos razones: provoca rodados, porque los bateadores no pueden levantar una bola que baja abruptamente hacia el fondo de la zona, y genera ponches, porque los bateadores fallan al hacer swing por encima de ella.

La curva de Valdez frecuentemente provoca swings fallidos en más del 40% de los casos, y es el lanzamiento con el que consigue la gran mayoría de sus ponches cada temporada. En 2025, registró 121 ponches con su curva, la mayor cantidad para cualquier lanzador con ese pitcheo, y la segunda mayor para cualquier tipo de lanzamiento en toda la liga. Fue uno de apenas 11 lanzadores en las Grandes Ligas que alcanzaron tres cifras en ponches con un solo tipo de pitcheo.

Más ponches con un solo tipo de pitcheo, 2025

Cambio de Cristopher Sánchez: 130

Curva de Framber Valdez: 121

Slider de Dylan Cease: 116

Slider de Chris Sale: 113

Sweeper de Sonny Gray: 111

Recta de cuatro costuras de Nick Pivetta: 111

La curva de Valdez incluso superó en ponches al mejor pitcheo para abanicar de su colega estelar en la agencia libre, Cease.

Y su total de ponches con la curva en 2025 no fue una excepción. En las cinco temporadas completas desde su año de consolidación (excluyendo la acortada de 2020), Valdez ha promediado 102 ponches por año con ese lanzamiento, y su cifra más baja en una temporada completa ha sido 85.

De hecho, la curva de Valdez ha sido uno de los pitcheos más efectivos para ponchar en todo el béisbol en lo que va de la década. Los únicos lanzamientos que han generado más ponches que los 570 que Valdez ha conseguido con su curva desde 2020 son el splitter de Kevin Gausman (617), el slider de Dylan Cease (615) y la curva de Charlie Morton (588).

Los ponches con la curva son la cereza sobre el pastel que representa la combinación extrema de sinker, curva y cambio de Valdez para generar rodados.

¿Y qué significa este perfil para su agencia libre? Pues que, incluso con sus ponches, el enorme volumen de rodados que provoca indica que se beneficiaría de jugar en un equipo con una sólida defensa en el cuadro interior detrás de él.

Los Astros fueron muy consistentes en respaldar a Valdez con su defensa. Desde 2020, Valdez ha contado con la segunda mejor defensa detrás de él entre todos los lanzadores, según Outs Above Average de Statcast, tanto en defensa general (+35 OAA) como en defensa del cuadro interior específicamente (+26 OAA).

Lanzadores con mejor defensa en el cuadro interior, 2020-25

Merrill Kelly: +28 OAA

Framber Valdez: +26 OAA

Yu Darvish: +24 OAA

Cal Quantrill: +23 OAA

Max Fried: +22 OAA

De los equipos que han sido vinculados con Valdez en este invierno, hay tres que destacan como buenos destinos por la fortaleza de su defensa en el cuadro de cara a la temporada 2026.

Uno son los Mets, especialmente ahora que han incorporado a Marcus Semien para jugar la segunda base. Semien y el campocorto Francisco Lindor están entre los cinco mejores jugadores del medio del infield en los últimos cinco años, con un valor combinado de +85 carreras salvadas con su defensa.

Otro equipo son los Gigantes. El lado izquierdo de su cuadro interior es particularmente fuerte, con Matt Chapman —ganador de cinco Guantes de Oro— en la antesala, y Willy Adames en el campocorto. Chapman ha acumulado +70 Outs Above Average desde su debut en 2017, siendo uno de los mejores antesalistas defensivos del juego, y Adames se ha consolidado como un defensor de alto nivel en las últimas campañas, con +31 OAA desde 2022. Además, Logan Webb ha prosperado en San Francisco con un enfoque similar al de Valdez, basado en rodados, aunque Webb lanza a la derecha y Valdez es zurdo.

Un tercer equipo son los Cachorros. Chicago, que busca sumar otro abridor de impacto incluso con el regreso de Shota Imanaga tras aceptar la oferta calificada para 2026, cuenta con una pareja de lujo en el medio del infield: Dansby Swanson y Nico Hoerner. En sus tres campañas juntos en los Cachorros, Swanson y Hoerner han salvado un total combinado de +62 carreras, según Statcast. Ningún otro dúo del medio del infield ha sido mejor en ese lapso.

Así que Valdez tiene opciones. Ir a un equipo con excelente defensa en el cuadro no es un requisito para él —va a lanzar muchos innings y a sacar muchos outs de todos modos— pero podría ayudar a que su equipo en 2026 aproveche al máximo a uno de los mejores abridores zurdos de las Grandes Ligas.