Águilas superan a las Estrellas para su triunfo número 29

Con una gran combinación de picheo y ofensiva, las Águilas Cibaeñas derrotaron a las Estrellas de Oriente con marcador de 8-2 este domingo en el Estadio Tetelo Vargas, en la continuación de la serie regular 2025-2026 de la Liga Dominicana de Béisbol.

La clave del triunfo fue el buen trabajo del cuerpo de relevo, que silenció a la ofensiva verde durante seis entradas en blanco.

En el plato, la ofensiva aguilucha conectó 11 hits, destacando Jerar Encarnación, quien remolcó tres carreras con tres imparables, incluyendo un doble, y la contribución de Alberto Rodríguez, que también bateó tres indiscutibles.

Tras asegurar la victoria, las Águilas reafirmaron su dominio en LIDOM con el mejor récord de la liga (29-13), un desempeño que resalta particularmente como visitantes (13-8). Además, los amarillos controlan la serie particular frente a los verdes con una clara ventaja de 7-1. Por su parte, las Estrellas cayeron a 18-25, ubicándose en el quinto puesto de la tabla de posiciones.

La victoria fue acreditada a Jean Carlos Henríquez (2-0) y el revés recayó sobre Óscar De La Cruz (3-3).

Carreras

Los orientales tomaron la delantera (1-0) en la primera entrada. Rodolfo Castro conectó un sencillo y, tras boletos sucesivos a Josh Lester y Wilin Rosario, las bases quedaron llenas. Robinson Canó conectó un rodado por el campocorto que impulsó a Castro al plato.

En la segunda entrada, los aguiluchos empataron el juego (1-1) mediante un doble conectado por Albert Fabián y un posterior triple de Elih Marrero.

En el tercer episodio, las Águilas anotaron tres veces para lograr una ventaja de 4-1. Todo comenzó con un boleto a Alfredo Reyes, quien se movió a segunda base tras un sencillo de Steward Berroa. Reyes anotó gracias a un doble de Alberto Rodríguez. Posteriormente, Jerar Encarnación impulsó a Berroa con otro sencillo, y Rodríguez fue remolcado por un infield hit conectado por Aneury Rodríguez.

Las Estrellas descontaron (4-2) al anotar una carrera en la parte baja del episodio. Raimel Tapia pegó sencillo y fue impulsado al plato con un doble de Rodolfo Castro.

Los amarillos ampliaron su ventaja a 6-2 tras anotar dos carreras en el quinto episodio. La ofensiva comenzó con un sencillo de A. Rodríguez, seguido por un doble de J. Encarnación que, unido a un boleto a A. Tavárez, llenó las bases. Rodríguez y Encarnación anotaron cuando A. Fabián y E. Marrero conectaron sendos batazos que forzaron a los corredores en la intermedia.Las Águilas se despegaron 8-2 en el noveno inning. Alfredo Reyes dio doble y Robert Moore negoció boleto. Ambos avanzaron con un rodado de Alberto Rodríguez y anotaron tras un sencillo productor de J. Encarnación.

Buen relevo

Deury Carrasco heredó dos corredores con un out en la cuarta entrada y, pese a permitir un infield hit que llenó las bases, logró ponchar abanicado a Vidal Bruján y dominó con un rodado a Raimel Tapia, sofocando la amenaza oriental.

Lanzadores

Wilker Reyes inició lanzando por las Águilas y tuvo una actuación de tres innings, aceptó dos carreras y tres hits, dio dos boletos y no ponchó. El relevo aguilucho incluyó a Brady Feigl (0.1); Deury Carrasco (0.2); Jean Carlos Henríquez (2.0); Jeurys Familia (1.0); Junior Fernández (1.0) y Burch Smith (1.0).

La apertura de los locales estuvo a cargo de Óscar De La Cruz (2.1), quien permitió cuatro carreras con cinco hits, dio un boleto y ponchó a cuatro. Luego lanzaron: J. P. Woodward (0.2); Domingo Tapia (1.0); James González (0.2), quien cedió dos carreras; Raffi Vizcaíno (1.1); Carlos Belén (1.0); Javy Guerra (1.0); Román Méndez (0.1), permitió dos carreras, y Zac Kristofak (0.2).

Resumen ofensivo

Jerar Encarnación lideró a las Águilas con actuación de 5-3, un doble, tres impulsadas y una anotada; Alberto Rodríguez se fue de 5-3, con un doble y una empujada; E. Marrero dio un triple y empujó dos; Aneury Tavárez y Albert Fabián, de 4-1 con una impulsada cada uno; S. Berroa y Alfredo Reyes dieron un sencillo cada uno.

Por las Estrellas, Rodolfo Durán se fue de 4-2 con una impulsada; R. Canó empujó una; Raimel Tapia de 4-2; Josh Lester conectó un sencillo.

Acción regresa el próximo martes

Tras su día libre este lunes, las Águilas Cibaeñas retoman su calendario el próximo martes con una doble cartelera contra los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. El primer enfrentamiento está pautado para las 4:30 p.m.

Los lanzadores derechos designados por las Águilas son Jorge Tavárez para abrir el primer juego y Luis Patiño para el segundo encuentro.