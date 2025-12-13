Paris Saint-Germain regresó a la cima de la Ligue 1 tras superar 3-2 al Metz

El campeón defensor Paris Saint-Germain regresó a la cima de la Ligue 1 el sábado con una victoria 3-2 ante Metz que destacó la fortaleza de su floreciente academia juvenil.

El delantero adolescente Ibrahim Mbaye, quien en septiembre estaba presentando un examen de diploma de secundaria, asistió en dos de los goles. La temporada pasada y después de pasar por la academia del PSG, debutó en la Ligue 1 con 16 años, 6 meses y 23 días, convirtiéndose en el jugador más joven del PSG en ser titular un partido de liga.

Después de que el delantero portugués Gonçalo Ramos pusiera al PSG por delante a los 31 minutos, Mbaye asistió al jugador de 18 años Quentin Ndjantou —otro jugador que pasó por la academia del PSG— con un centro desde la izquierda para el 2-0 al 39.

Fue el primer gol de Ndjantou para el club.

El mediocampista del Metz Jessy Deminguet descontó justo antes del descanso, antes de que Désiré Doué, de 20 años, corriera para alcanzar un balón de Mbaye en un contraataque desde el fondo para anotar el tercero del PSG, a mitad del complemento.

El mediocampista georgiano Georgiy Tsitaichvili anotó con un brillante disparo curvado desde la izquierda, superando al portero Matveï Safonov para poner el 3-2 al 81 y dar esperanza al Metz.

Pero el PSG aguantó para moverse dos puntos por delante del sorprendente líder Lens, que puede recuperar el liderato si vence al Niza en casa el domingo.

En el otro partido del sábado, Paris FC recibió al Tolosa.

Lala pone al Brest en problemas

El defensor del Brest Kenny Lala cometió dos grandes errores durante la derrota 3-1 ante el Rennes.

Lala fue responsable de los dos primeros goles de Rennes después de que Brest tomara una ventaja temprana gracias al delantero Mama Baldé.

Rennes respondió con goles en rápida sucesión del máximo goleador Estéban Lepaul y del extremo jordano Mousa Al-Taamari.

Le deben agradecer a Lala.

En el primer gol, el lateral derecho se quedó con el balón atrapado en los pies y perdió el equilibrio, permitiendo que Al-Taamari avanzara por la izquierda y disparara un centro para que Lepaul empujara el balón a la red a los 24 minutos.

Un minuto después, Lala intentó un pase hacia atrás de primera en la línea media y calculó mal el balón a la altura de la cintura por completo, lo que permitió a Al-Taamari aprovechar para avanzar y definir con confianza.

Rennes añadió un tercer gol al final a través del delantero de 18 años Mohamed Kader Meïté, quien convirtió un centro de Quentin Merlin desde la izquierda.

Pelea callejera

Aficionados rivales del Metz y PSG se enfrentaron en una breve pelea callejera unas horas antes del partido.

Imágenes en línea mostraron a unos 70-80 ultras involucrados en un enfrentamiento antes de que la policía antidisturbios los dispersara con gas lacrimógeno.

Niza en mala forma

Niza está en completo desorden después de perder ocho partidos consecutivos.

La forma de Niza es tan mala que se encuentra en el último lugar de la fase de grupos de la Liga Europa de 36 equipos después de perder los seis partidos hasta ahora.