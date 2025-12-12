béisbol
Celestino y Castillo conducen a los Toros en su triunfo sobre los Gigantes
Para los Toros fue su partido número 14 con cifras dobles en hits, mejorando su marca a 23-17 gracias a su tercera victoria consecutiva.
Gilberto Celestino e Iván Castillo se combinaron para 6 hits y siete 7 carreras, Yairo Muñoz dio par de dobletes para encabezar una ofensiva que a ritmo de 13 indiscutibles sirvió para que los Toros del Este se impusieran 10-3 a los Gigantes del Cibao, en partido celebrado en el Estadio Julián Javier.
Celestino escribió su nombre en los libros de récords en la victoria, con su trío de hits llegó a 50 en la temporada y se unió a Esteban Germán como los únicos jugadores en la de historia de LIDOM con 30 o más boletos, 30 o más anotadas y 20 o más robos en una temporada de 50 juegos.
El jardinero central y candidato al premio de Jugador Más Valioso dio sencillo, par de dobles y remolcó 3 vueltas, mientras que Iván Castillo tuvo una noche perfecta bateando de 3-3 con un boleto, 3 anotadas y remolcó 4 anotaciones.
Yairo Muñoz consolidó su liderato de dobles conectando un par de batazos de dobles méritos, anotando un par de vueltas y remolcando una.
Para los Toros fue su 14º partido con cifras dobles en hits, mejorando su marca a 23-17 gracias a su tercera victoria consecutiva y se consolidan en la segunda posición, un paso más cerca de conseguir su boleto oficial a postemporada.
Los Gigantes cayeron por cuarto juego consecutivo, ven su récord desmejorar a 17-23 pero se mantienen en la importante cuarta posición clasificatoria.
El pitcheo de los Toros limitó a los Gigantes a batear de 11-2 con corredores en posición anotadora y los obligó a dejar 10 hombres en base.
La victoria fue para George Soriano (1-0) al no permitir anotaciones en una entrada y un tercio, la derrota fue para el abridor Gigante Shane Greene (1-2), al permitir 4 vueltas, 1 limpias, en 1.2 episodios.
Los Toros madrugaron con con un rally de 4 carreras en la segunda entrada cuando luego de 2 outs, Jeimer Candelario recibió boleto y desde la inicial anotó con doblete a la pared de Yairo Muñoz, quien posteriormente anotó con sencillo productor de Ronaldo Hernandez, llegando a la intermedia por error en tiro del jardinero derecho Nomar Mazara.
Iván Castillo y Gilberto Celestino luego conectaron dobles consecutivos, remolcando cada uno 1 vuelta para poner la pizarra 4-0.
La tropa taurina amplió ventaja en el quinto episodio con dobles remolcadores de Celestino y Bryan De la Cruz que puso el partido 6-0.
Un inning más tarde, la ofensiva taurina siguió añadiendo carreras luego de que Ronaldo Hernández abrió el episodio con doble, anotó con hit de Iván Castillo.
En la sexta, los Gigantes descontaron fabricando 3 vueltas, remolcadas con doble de Nomar Mazara, la segunda rayita anotó en una jugada de selección en batazo al cuadro de Deyvison De los Santos y luego Gary Sánchez pegó sencillo que llevó al plato la tercera rayita de los potros.
Los Toros ripostaron en el octavo ante Fernando Abad, cuando Ronaldo Hernández remolcó desde la intermedia a Yairo Munoz, quien venía de conectar su segundo doble del partido, Iván Castillo agregó otro doble productor y luego Gilberto Celestino llevó al plato la décima vuelta taurina con sencillo al jardín central.
Por los Toros, Gilberto Celestino de 5-3, dos dobles, 1 anotada y 3 remolcadas, Bryan De la Cruz de 5-2, 1 remolcada, Yairo Muñoz de 4-2, dos dobles, 2 anotadas y 1 remolcada, Ronaldo Hernández de 5-2, doble y 3 anotadas, Iván Castillo de 3-3, 2 dobles, 3 anotadas y 4 empujadas.
Por los Gigantes, Gary Sanchez de 3-2, 1 remolcada, Nomar Mazara de 4-1, 1 anotada y 1 empujada.
El sábado los Toros regresan al Corral para enfrentar a los Tigres del Licey, a partir de las 7:30 p.m.