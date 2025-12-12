De la agonía al éxtasis

Los resultados en la competencia por la clasificación en el actual torneo de béisbol indican como amplias las posibilidades que dos equipos logren la clasificación con resultados negativos. Eso no es común. A partir de la campaña de 2000-01 con la que se inició el actual esquema para definir el campeón, serie regular de seis equipos para clasificar cuatro, la mayoría de 150 juegos, fueron excepciones la de 2020-21 y 2021-22 debido a la pandemia del Covid-19, únicamente ha pasado en los certámenes del 2012-13 y 2019-20.

En el primero Águilas y Estrellas alcanzaron marcas de 32-18 y 30-20 y Toros y Escogido 23-27 y 23-28.

En el relativamente reciente 2019-20 Toros y Licey consiguieron 34-16 y 27-23 y Leones y Águilas, ambos, 24-26.

En la primera de estas campañas ocurrió algo inédito. El Escogido tuvo una notable recuperación clasificando en el Round Robin y posteriormente ganando la serie final barriendo a las Águilas Cibaeñas para coronarse campeones. Ocurrió que, estando el equipo escarlata casi descalificado con marca de 16-26, decidió su gerencia sustituir al dirigente Ken Oberkfell, el mismo que los había conducido a ganar las coronas en 2009-10 y 2011-12, remplazándolo por Audo Vicente. El debutante piloto condujo al grupo a ganar siete de los nueve juegos pendientes, incluyendo el de desempate frente a los Gigantes, luego de haber sacado de competencia al Licey, logrando espectacularmente la clasificación. En esos dos partidos relumbraron los trabajos que desde el montículo desarrollaron Daniel Cabrera y Kris Johnson, destacándose también el consistente aporte ofensivo de Starling Marte en las tres etapas del torneo, culminando con el galardón de Jugador Más Valioso de la serie final.

El año pasado los Leones repitieron la hazaña de ganar una corona después de lograr el pase a los finales con balance negativo en la regular. Es el único equipo que ha conseguido algo semejante en este señalado periodo. Eso es historia reciente que culminó con la, sin dudas, serie final más excitante de la historia de los premios dominicanos, la única decidida por un out extraordinario logrado por Sócrates Brito en el bosque derecho.