Los 295 jonrones en 2008-09, la mayor cantidad en Lidom

En el campeonato efectuado en 2008-09 se conectaron 295 jonrones durante la serie regular.

Cada equipo celebró 50 partidos, algunos de ellos contra conjuntos de Puerto Rico, esto como parte de un común acuerdo entre LIDOM y la Liga de Puerto Rico para efectuar partidos interligas.

Esos encuentros fueron válidos para el calendario regular. En esa temporada, los equipos de la Liga Invernal dispararon 289 jonrones, de ellos 8 fueron contra los combinados de Puerto Rico, mientras que los boricuas despacharon 6 frente a dominicanas para totalizar los 295. Esta representa la mayor cantidad producida en un torneo nacional.

Estos bambinazos fueron distribuidos de la siguiente forma:

* Los Gigantes del Cibao pegaron 71, para establecer una marca nacional para un combinado. El último, el número 71 lo disparó Caonabo Cosme.

* Las Águilas conectaron 62, también la mayor cantidad para ese conjunto en una estación. Edwin Encarnación fue el autor del número 62.

* El Licey dispararon 48, la mayor cantidad de HR en una estación para ese conjunto. Salvador Paniagua fletó el 48.

* Los Leones del Escogido martillaron 46, siendo el mayor número para este equipo en un torneo. Tony Batista fue el protagonista de ese jonrón 46.

* Las Estrellas produjeron 41. Los Toros del Este despacharon 21 y los seis jonrones de los boricuas, tres fueron conectados por los Criollos de Caguas, mientras que Gigantes de Carolina, Leones de Ponce y Lobos de Arecibo produjeron uno cada uno.

Distribuidos por meses en octubre se conectaron 80, en noviembre 140 y en diciembre 75.

Ruiz único en jugar las 9 posiciones

El miércoles 24 de enero de 1968 en el Estadio Quisqueya, el Escogido venció 2-1 a las Estrellas contando con buen pitcheo de tres lanzadores, Rolando Rivas, León Everitt y David Hernández, mientras que por los elefantes lanzaron José Benjamín, Chico Ruiz en el segundo inning y luego Benjamín volvió de nuevo en la tercera entrada al montículo, donde éste tiró hasta ese inning completo, luego fue relevado por Juan Jiménez, quien tiro hasta la sexta entrada, pues fue relevado por Andrés Abreu en el séptimo acto. El pitcher ganador fue Hernández y con la derrota cargó Abreu.

En este choque, el cubano Chico Ruiz se desempeñó en las nueve posiciones. Inició el juego como receptor, luego relevó a Benjamín como lanzador en el segundo, Benjamín a su vez retornó al montículo y luego Chico Ruiz jugó en cada entrada las demás siete posiciones para convertirse en el único pelotero en la historia del béisbol dominicano en jugar en las nueve posiciones en un mismo partido.

Un total de 698 fanáticos fueron testigos de este encuentro en el estadio Quisqueya.