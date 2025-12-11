Mucho trabajo que hacer para gerencia de los Mets

Si se necesitaba una señal adicional sobre el plan de la gerencia de los Mets de Nueva York de cambiar la composición del equipo de cara a la temporada de 2026, esta llegó con la partida de Pete Alonso, firmado en la agencia libre por los Orioles de Baltimore.

Alonso, inmensamente popular en Nueva York, es un jugador reclutado y desarrollado por los Mets y el líder de por vida en cuadrangulares de la franquicia. No obstante, el alto mando del conjunto ni siquiera le hizo una oferta al percatarse de que había equipos dispuestos a ofrecer cinco años de contrato al inicialista que promedió 42 cuadrangulares, 114 carreras impulsadas y un OPS de .857 por cada 162 partidos durante su estadía de siete temporadas en Flushing.

La salida de Alonso fue precedida por un cambio que llevó a Brandon Nimmo (también “drafteado” y desarrollado por la organización) a los Vigilantes de Texas y por la decisión del cerrador Edwin Díaz de probar el clima de California y firmar con los Dodgers.

Luego del desastroso final de la temporada pasada, estos eventos evidencian que el plan es “limpiar la casa” y poner en el terreno un plantel distinto en 2026. Se entendería el deseo de instaurar algunos cambios luego de que el equipo tuvo marca de 37-55 en sus últimos 92 partidos. Pero lo que está ocurriendo es realmente profundo, y es válida la interrogante sobre las acciones que tomará Stearns para suplir todos los huecos que el róster presenta en este momento.

El ejecutivo de 40 años mostró en Milwaukee una filosofía basada en construir equipos atléticos, versátiles y de buena defensa sin asumir compromisos a largo plazo con lanzadores. Los jugadores “unidimensionales” no tienen mucha cabida en el modelo. Por eso Alonso no encajaba en el plan de futuro de Stearns, sobre todo si tenerlo conllevaba un compromiso de más de tres años.

La otra cara de la moneda es que los bateadores derechos de poder escasean en la actualidad. Reemplazar la producción del “Oso Polar” no será tarea fácil. Alex Bregman podría ser una alternativa que aportaría defensa y liderazgo, además de algo de poder.

Más importante aún, los Mets necesitan fortalecer su rotación de abridores, un área especialmente vulnerable. Stearns, quien supuestamente contempla negociar a Kodai Senga y David Peterson, tiene opciones disponibles como Framber Valdez, Ranger Suárez y Tatsuya Imai. Pero atraer esos nombres conllevaría un cambio de filosofía en cuanto a longitud de contratos.

Lo cierto es que el joven gerente tiene un largo trayecto por recorrer para satisfacer la fanaticada de los Mets luego de los movimientos recientes.