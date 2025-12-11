Nomar Mazara, Esmil Rogers y los pobres niños ricos

La agencia libre siempre ha permitido que los peloteros, los protagonistas del espectáculo en el terreno de juego, reciban los mayores beneficios, tales son los casos de Esmil Rogers o Nomar Mazara, parecidos a las caricaturas de Ricky Ricón, el pobre niño rico, un chico que se parecía al rey midas, pero con una vida infantil en solitario.

Cuando llegó la agencia libre en febrero del 2023, se pensó que las franquicias grandes tendrían la sartén por el mango. Los dos primeros años Gigantes y Estrellas fueron los equipos más tímidos a la hora de abrir las chequeras, sin embargo en la temporada muerta del 2025 las cosas cambiaron para los dos equipos macorisanos, pues fueron más agresivos.

Esmil Rogers ha sido un caso particular, pues su dominio en la lomita en años anteriores ( PCL de 1.43, 2.70 y 0.00 en la regular, RR y final del 2022-23; 0.00 en la final del 2023; 1.32 en el round robin 2024) lo convirtieron en un agente libre élite. A sus 40 años cumplidos en agosto rechazó todo tipo de ofertas para aterrizar en San Pedro con un salario mensual de 2.0 MM de pesos .

El 2025-26 ha sido económicamente rentable para Rogers, sin embargo ha recibido más palos que la tambora del merenguero El Blachy (6.67 de efectividad, 1.59 WHIP, 16 BB en 28.1 IL; muy diferente al 2024 que otorgó 13 bases en 47.1 entradas). Solo en dos de sus ocho salidas ha llegado a 5.0 entradas, permitiendo al menos 3 carreras en cinco juegos.

Las Estrellas ha sido el equipo con más clasificaciones seguidas (cinco) desde el covid. Traer a Rogers y al más cotizado Enny Romero (2.2 millones mensuales) hacían ver a las Estrellas como clasificados en los primeros 35 juegos. Romero (1-3 3.20) no ha justificado para los verdes tanto dinero recibido, sobre todo tras un 2024 intimidante con las Águilas (6-1 1.24).

Nomar Mazara fue en su momento un prospecto élite de MLB que se entendía que no debía fallar. Firmado por los Potros junto a Pablo Reyes (.145-1-1; .172/.242/.414), Nomar gana más de 20 mil dólares mensuales. En mi caso aposté a que él (.180-1-6; .306/.310/.644) y Gary Sánchez (.190-1-5; .317/.361/.616) aprovecharían al máximo el estadio Julián Javier. Esos tres turpenes le están debiendo al equipo de Macorís del Jaya.

A los Tigres les ha ido muy bien con Cristhian Adames y Gustavo Núñez, sin embargo las cosas no han sido igual para los veteranos agentes libres renovados por los 24 veces campeones nacionales. El líder histórico de salvados Jairo Asencio fue dejado libre (1-1 7.36), igual Lisalberto Bonilla. Ni hablar del Capitán azul Emilio Bonifacio, un hombre que ponía a temblar a los contrarios con su velocidad y bateo oportuno. A sus 40 años El Boni (.106-0-0 en 77 apariciones) ya lo ha dado todo.

La lista de los agentes libres fallidos incluye a Zoilo Almonte (15-1, .067-0-0), dado de baja por los Leones; Juan Lagares (.213-0-6; .301, .299 y .319 en las últimas tres series regulares); Ronald Guzmán (Toros, .200-0-0); Jorge Bonifacio (Gigantes, .200-0-2); Pedro Strop (Estrellas, 0-0 13.50; 1-1 2.55, 2 SV en 2024) por mencionar algunos nombres sonoros firmados en el período de la agencia libre Lidom 2025.