Pat Murphy, manager de los Cerveceros, sabe que podría perder a Freddy Peralta

Pat Murphy ha pasado por esto antes.

El manager de los Cerveceros de Milwaukee sabe que el lado comercial del béisbol significa que podría perder al lanzador estelar Freddy Peralta este invierno. El Manager del Año de la Liga Nacional 2024 y 2025 trató de ver la situación con un poco de filosofía y humor.

“He visto algunos de estos contratos que hay por aquí”, dijo Murphy el martes en las reuniones de invierno. “Él está destinado a ser un hombre rico, tener muchas tierras si lo desea, tal vez un terreno frente a la playa... donde quiera en múltiples islas”.

Murphy sabe que probablemente esas islas no estarán en Wisconsin.

Peralta, de 29 años, tiene contrato hasta 2026, pero como puede convertirse en agente libre después de la temporada 2027, su nombre ha sido mencionado en conversaciones sobre un canje este otoño. El pitcher dos veces elegido al Juego de Estrellas ha pasado de ser parte de la rotación a protagonista del equipo en las últimas temporadas.

En 2025, Peralta lideró la Liga Nacional en victorias con 17, registró una efectividad de 2.70 y terminó quinto en la votación del Premio Cy Young. Ayudó a llevar a los Cerveceros a un título de la División Central de la Liga Nacional y a la Serie de Campeonato.

El dominicano es exactamente el tipo de lanzador veterano que atrae atención en las conversaciones de intercambio, especialmente en un equipo que opera bajo las realidades de un mercado pequeño.

Milwaukee ha navegado antes por esta encrucijada de talento y nómina, y Murphy lo ha vivido en el banquillo.

Habló abiertamente sobre el lado humano de todo esto.

“Me encanta ser parte de su carrera”, dijo Murphy. “He visto cada lanzamiento que ha hecho en las Grandes Ligas. Es algo personal para mí. Y amo a este hombre. Y espero que sea un Cervecero”.

Murphy ya ha experimentado el mismo ciclo con Corbin Burnes y Devin Williams, dos lanzadores estelares cuyos salarios crecientes los sacaron de los planes de Milwaukee. Burnes, cuatro veces seleccionado al Juego de Estrellas, fue canjeado a los Orioles de Baltimore en febrero de 2024. Williams le siguió, siendo traspasado a los Yankees de Nueva York en diciembre del mismo año.

A diferencia de la mayoría de los managers, Murphy no intentó esconderse de las realidades de la rotación de la plantilla.

“Sí, son difíciles”, dijo. “Conoces al jugador, sabes lo que aporta y conoces tu conexión con él. Y cuando no está ahí para ti, piensas, ¡Dios, lo extraño!”.

El piloto hizo una pausa y luego habló sobre la realidad de dirigir en el béisbol moderno.

“Y luego simplemente pasas la página, sigues adelante. Eso es parte de nuestro mundo”, dijo.

Se le preguntó a Murphy si la gerencia de Milwaukee, conocida por su creatividad y no por su músculo financiero, puede lograr otro acto de equilibrio.

“Creo que saben lo que están haciendo”, dijo. “Mi papel es tomar a los chicos que tengamos. Espero que Freddy sea uno de ellos”.