Lester deja al Escogido en el terreno con cuadrangular en el décimo

Las Estrellas quebraron una racha de cuatro derrotas en línea al derrotar, en diez entradas, 6-4 a los Leones del Escogido en partido correspondiente al torneo de béisbol otoño-invernal 2025-2026 y celebrado en el Estadio Tetelo Vargas de esta ciudad.

Josh Lester fue el héroe del partido al disparar un cuadrangular de dos carreras que selló el triunfo del equipo verde.

Con la pizarra a favor de los Leones en la parte baja del décimo episodio, las Estrellas abrieron con Magneuris Sierra como “corredor fantasma” en la intermedia. Después de dos outs, Raimel Tapia igualó las acciones con sencillo al prado izquierdo, anotando desde la segunda Sierra, pero en la jugada, Tapia fue declarado out, situación que llevó al dirigente Carlos Paulino solicitar la revisión, favoreciendo la reclamación y el corredor se mantuvo en la intermedia. Luego, Lester sacó la pelota del parque al primer lanzamiento del relevista Stephen Nogosek por el prado derecho.

Tras el triunfo, el equipo de la “Sultana del Este” se ubica en el quinto puesto a un juego por debajo del cuarto lugar, que ocupan los Tigres del Licey y Gigantes del Cibao, respectivamente.

La victoria se la acreditó Carlos Belén (2-1), mientras que el revés Nogosek (1-1).

El equipo de la enseña verde tendrá este jueves el día libre, pero estará de regreso a la acción este viernes cuando enfrente a los Tigres del Licey en el Estadio Tetelo Vargas a partir de las 7:30 de la noche. El zurdo Oddy Núñez es el lanzador programado para medir a los azules.

Por las Estrellas abrió el partido Enny Romero con labor de cinco entradas de tres hits, dos carreras (una limpia), dos boletos y cinco ponches. Fue escoltado por Zac Kristofak (6), Gregory Santos (7), Jhan Maríñez (8), Patrick Weigel (9) y Belén (10).

Mientras que por los Leones inició en el montículo Norge Ruiz con trabajo de tres episodios y un tercio de tres imparables, una carrera y una transferencia. Fue reemplazado por Diógenes Almengó (4), Phillips Valdez (5), Kenny Hernández (6), Aneurys Zabala (7), Robinson Martínez (8) y Nogosek (9).

En el cuarto episodio, los Leones lograron la primera carrera de la noche por cuadrangular de Yamaico Navarro entre los jardines izquierdo y central.

En el cierre de ese mismo episodio, las Estrellas empataron las acciones. Con las bases llenas, Rodolfo Castro fue transferido, anotando Miguel Sanó desde la tercera.

En el quinto inning, los escarlatas tomaron el control del partido con su segunda carrera del partido luego de que Junior Lake se embasara por error en fildeo del intermedista Robinson Canó, situación que aprovechó Héctor Rodríguez para anotar desde la tercera.

En la sexta entrada, las Estrellas se fueron adelante en el marcador con dos carreras, una por lanzamiento desviado del relevista Kenny Hernández, anotando Raimel Tapia, y la otra por sencillo de Castro.

En el octavo, los Leones igualaron la pizarra producto de un rodado suave a la primera base por parte de Franchy Cordero.

En la parte alta de la décima entrada, los escarlatas lograron su cuarta vuelta por sencillo de Dervy Ventura.

En el cierre de esa entrada, los verdes tomaron el control del partido con sencillo de Tapia y jonrón de dos carreras de Josh Lester por el jardín derecho.