De la Cruz, Muñoz y Lantigua jonronean, Toros se imponen a las Águilas en Santiago

Bryan De la Cruz dio cuadrangular y remolcó 4 vueltas, Yairo Muñoz y Rafael Lantigua también volaron la cerca y Justin Courtney tuvo otra salida de calidad, para que los Toros se impusieran de manera aplastante 12-5 ante las Aguilas Cibaeñas, en partido celebrado en el Estadio Cibao.

Los Toros tuvieron su 13er. partido en cifras dobles en hits tras conectar 13 indiscutibles, 10 de ellos extra bases, y con la labor de Courtney totalizan 14 salidas de calidad para el club, la mayor cantidad en la liga.

Para De La Cruz este fue su séptimo cuadrangular y amplía su liderato de empujadas de la liga con 36, numeritos que lo colocan como un sólido candidato al premio MVP de la temporada. También lidera la liga en remolcadas después de 2 outs con 21.

Además de De La Cruz, Rafael Lantigua fletó jonrón de dos carreras, su tercero, y Yairo Muñoz también se unió a la fiesta logrando su primer jonrón de la campaña, para alcanzar el cuadrangular #30 de los Toros de manera colectiva, ubicándose como segundos en este departamento de la liga.

Con la victoria, los Toros (22-17) se mantienen con solos en el segundo lugar con 4.5 juegos de ventaja, ganan su segundo partido consecutivo y se acercan 5-3 en la serie particular ante las Águilas, que se mantienen punteras con marca de 27-11.

Justin Courtney (2-1, 2.57), abridor taurino, se apuntó el triunfo tras lanzar cinco sólidas entradas de cuatro hits, dos carreras, una limpia, un boleto y tres ponches. La derrota fue para el abridor aguilucho Huascar Ynoa (2-1, 2.16) tras permitir cinco hits y dos vueltas en 3.2 entradas.

Los Toros atacaron temprano con doble productor del joven Juan Brito al jardín derecho, remolcando desde la inicial a Yairo Muñoz para picar delante 1-0, en el segundo inning.

Luego, en la tercera entrada, Bryan De La Cruz conectó enorme jonrón (7) entre center-right field, con dos en base, para ampliar la ventaja 4-0.

Un inning después, Yairo Muñoz se unió a la fiesta conectando cuadrangular (1) solitario habia el prado derecho para aumentar la pizarra 5-0.

En la quinta entrada, Gilberto Celestino inició este episodio con triple al prado derecho y fue empujado con fly de sacrificio de Bryan De La Cruz sumar una más y colocar el marcador 6-1.

La estampida taurina continuó en el sexto, con un rally de tres vueltas iniciado por doblete al left field de Yairo Muñoz, anotando Jeimer Candelario y después, en esta misma entrada, Rafael Lantigua (3) conectó un largo jonrón dos carreras por todo el jardín izquierdo para ampliar la pizarra 9-2.

Las Águilas anotaron su primera vuelta, cuando en cuarto inning, cuando Leody Taveras abrió con triple y anotó con rodado de Aderlin Rodríguez (5-1). Luego, agregaron otra (6-2) en el quinto por passed ball, hasta que en el séptimo, el importado Robert Moore pegó jonrón de tres carreras para acercarse 9-5.

Para sellar la victoria, en el noveno, Manuel Peña conectó sencillo empujador de dos carreras, e Ismael Alcántara anotó otra por wild pitch para poner el juego 12-5.

Por los Toros, Bryan De La Cruz de 2-1, jonrón, tres remolcada, una anotada, dos boletos; Rafael Lantigua de 5-2, cuadrangular, dos empujadas, una anotada; Yairo Muñoz de 3-2, doble y sencillo, dos impulsadas, tres anotadas; Juan Brito de 3-1, doble, una empujada; Jeimer Candelario de 4-1, doble, dos anotadas; Ronaldo Hernández de 4-2, una anotada, una base por bolas; Gilberto Celestino de 5-1, triple, una anotada; Manny Peña de 1-1, dos producidas y Francisco Urbáez de 1-1 en su regreso.

Por las Águilas, Robert Moore de 3-1, jonrón, tres remolcadas, una anotada; Ezequiel Durán de 4-2 con doble; Corey Joice de 2-1, dos anotadas y Aderlin Rodríguez produjo una.

Luego de este jueves (día libre), los Toros se mantendrán jugando en el Cibao, el viernes, ante los Gigantes en el Estadio Julián Javier.