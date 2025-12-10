César Valdez lidera la victoria del Licey sobre los Gigantes del Cibao

El derecho abridor César Valdez tiró cinco sólidas entradas de una carrera para que los Tigres del Licey consiguieran la noche del miércoles una importante victoria 6-1 sobre los Gigantes del Cibao, en partido celebrado en el estadio Quisqueya Juan Marichal, en la continuación del Torneo de Béisbol Invernal.

Con su triunfo, los bengaleses empatan la tercera posición precisamente con los francomacorisanos con igual récord de 17-21.

En su labor completa, Valdez (2-0) permitió cuatro imparables con cuatro ponches. Perdió Alberto Pacheco (0-1) al ceder tres carreras.

El Licey aseguró el partido en la segunda entrada aprovechando la mala defensa contraria y el descontrol de sus serpentineros.

Por los azules también lanzaron Enyel De Los Santos en el sexto, Luis Frías (7), Wander Suero (8) y Jean Carlos Mejía en el noveno.

Por los Tigres, Mel Rojas ligó dos hits, Sergio Alcántara un hit remolcador de dos vueltas, Cal Stevenson y Michael De La Cruz un hit.

Los Tigres tomaron el control del juego 3-0 en la baja de la segunda entrada ante el abridor Alberto Pacheco.

Mel Rojas Jr. recibió cuatro bolas malas. Francisco Mejía se embasó por error en elevado del jardinero derecho. Cal Stevenson conectó hit por el siore anotando Rojas Jr y llegando los demás corredores a tercera y segunda por error en tiro a la inicial por el jugador de esa posición. Michael De La Cruz se embasó por jugada de selección anotando Mejía. Aidan Anderson entra a lanzar. Esteury Ruiz entrega el primer out con elevado a la inicial en intento de toque. Sergio Alcántara negocia boleto. Gustavo Núñez falla con elevado al left y Cristhian Adames recibe boleto anotando Stevenson.

Los Gigantes anotaron una en la alta de la quinta por dobles de Pablo Reyes y Carlos Jorge.

Licey despegó en el cierre del episodio al marcar tres vueltas por sencillo remolcador de dos carreras de Alcántara y error del campo corto en batazo de Núñez.