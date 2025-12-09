Toros dejan en el terreno a las Estrellas y las envían al sótano

Un sencillo remolcador de Rudy Martin en la parte baja del décimo episodio le dio a los Toros del Este un importante triunfo sobre las Estrellas Orientales 4-3, para de esa forma afianzar sus esperanzas de alcanzar la postemporada por primera vez en cuatro años.

Los Toros comenzaron el décimo debajo en el marcador 2-3, pero Rafael Lantigua pegó sencillo con línea al jardín central que permitió que Yairo Muñoz anotara luego de ser colocado como “corredor fantasma” en la segunda base abriendo la entrada.

Luego, Gilberto Celestino recibió base por bolas intencional, lo que preparó el camino para que Martin se vistiera de héroe.

Con el triunfo, los Toros ponen su récord en 21-17, cómodos en la segunda posición del torneo, con tres juegos y medio de ventaja sobre los Gigantes del Cibao, mientras que las Estrellas descendieron al sótano con récord de 12-23.

Los verdes contaron con otra buena salida de su abridor nativo Oscar De La Cruz, quien lanzó cinco entradas de solo una carrera limpia y tres ponches, pero el relevo no pudo preservar la ventaja.

En el octavo episodio, el estelar relevista zurdo Jefry Yan permitió un cuadrangular de Celestino que empató las acciones a dos carreras.

Los Toros visitan esta noche a las Águilas Cibaeñas a Santiago, mientras que las Estrellas a los Leones del Escogido, en un partido crucial para ambos conjuntos con miras a mantenerse en pelea por la clasificación.