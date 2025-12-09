Ramos, Sánchez y Pérez llegan al Escogido desde Gigantes por Cordero, Abad, Dotel y Céspedes

Los Leones del Escogido adquirieron a los lanzadores Wilkin Ramos y Ángel Sánchez, al infielder Jeral Pérez y un pick de cuarta ronda del Sorteo de Novatos 2026 desde los Gigantes del Cibao, a cambio de los derechos Jimmy Cordero, Fernando Abad y Wilber Dotel, además del jardinero Ricardo Céspedes.

Ramos, de 25 años, lanzó entre AA y AAA de los Piratas de Pittsburgh, combinando marca de 4-4, 2.64 de efectividad, 7 salvamentos, 1.02 de WHIP y 68 ponches en 64.2 entradas.

En la Lidom, fue seleccionado por los Gigantes en la novena ronda del Sorteo de Novatos del 2023. Su mejor temporada en el circuito criollo fue la 2024-25, donde colocó 2.25 de porcentaje de carreras limpias en 8.0 innings, incluyendo 6 ponches y un WHIP de 1.25.

Sánchez, de 36 años, trabajó con los Gigantes del 2022 hasta esta campaña, y totaliza 17.1 innings en la liga, con 3.12 de efectividad y 17 ponches. En el verano abrió partidos con los Pericos de Puebla, puso un récord de 8-4 y ponchó a 51 en 66.1 entradas.

Su experiencia incluye las Grandes Ligas, donde participó en el 2017 con los Piratas de Pittsburgh. También ha lanzado en Corea del Sur (2018-19), Japón (2020-21) y Taiwán (2024).

Pérez, de 21 años, puede jugar en la antesala, el campocorto y la intermedia. Viene de su mejor torneo en las Ligas Menores al conectar 22 cuadrangulares y remolcar 70 carreras en la Clase A+ de los Medias Blancas de Chicago, donde también agregó 24 dobles, 65 anotadas, 10 robos y .244 de promedio.

El bateador derecho aún no ha debutado en el circuito criollo, pero fue seleccionado por los nordestanos en la segunda ronda del Draft 2024.

Ramos, Sánchez y Pérez serán incluidos este martes en el roster semanal de los Leones.