Escogido se desquita a palos con el Licey y los derrotan 15-1

Alexander Canario conectó dos de los cuatro cuadrangulares de los Leones del Escogido la noche del martes, uno de ellos con las bases llenas, y Grant Gavin tuvo una sólida salida para propinar una paliza de 15-1 a los Tigres del Licey en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Gavin (4-3) ganó el juego al tirar cinco entradas de solo un hit, tres ponches y tres boletos. A su salida, Génesis Cabrera y Alexander Colomé se presentaron en un inning en blanco cada uno, al igual que Hansel Marcelino que tiró el noveno en blanco.

Con la victoria, el Escogido (16-22) también gana el City Champ al terminar 5-5 con el Licey (16-21), aunque los escarlatas tuvieron un diferencia de carreras en su favor de +17.

Los bambinazos de los bates rojos provinieron del debutante Yainer Díaz en el mismo primer episodio cuando Sócrates Brito corría en la inicial. El batazo por el prado izquierdo fue conectado a Shaun Anderson a una velocidad de 105.7 millas por hora recorriendo una distancia de 433 pies. En ese mismo acto, los melenudos marcaron otras dos anotaciones, una de ellas producto de un doble de Junior Lake.

Los locales fabricaron otras dos en la parte baja del segundo frente a Anderson, otro par de vueltas en el tercero y dos más en el séptimo, una de ellas producto de un cuadrangular solitario de Franchy Cordero por el bosque derecho contra Oliver Ortega, la otra llegó con un doble remolcador de Luis De los Santos

El tercer jonrón de la noche de los melenudos vino en el octavo ante Ulises Joaquín cortesía de Alexander Canario por el jardín izquierdo saliendo a una velocidad de 98.9 millas por hora y recorriendo una distancia de 360 pies. Canario la volvió a sacar en el noveno, pero con las bases llenas, también contra Joaquín, esta vez a 428 pies con una velocidad de salida de 103.7 millas por hora.

La única rayita azul se produjo en la parte baja del octavo con un cuadrangular solitario de Esteury Ruiz frente a Yorlin Calderón.

Anderson (1-2) fue el pitcher derrotado luego de permitir seis carreras en 1.1 capítulos.

Por los escarlatas, Canario se fue de 2-2, con dos jonrones, cinco producidas y dos anotadas; Héctor Rodríguez, de 4-3, con dos empujadas y dos anotadas; Díaz, de 3-1, con cuadrangular, dos impulsadas, una anotada y transferencia; Sócrates Brito, de 3-2, con tres remolcadas, una anotada y base por bolas; Jonathan Guzmán, de 5-3, con tres anotadas, doble y base robada, y Cordero, de 3-1, con jonrón, una producida, una anotada y boleto. Por los añiles, Ruiz bateó de 3-1, con cuadrangular, una empujada y una anotada, y Ángel Ortiz, de 2-1, con doble.

Este miércoles, los Leones visitarán a las Estrellas Orientales a las 7:30 de la noche en el estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís.