Una alineación dominicana para "meter terror" en el Clásico Mundial

El mánager del equipo dominicano, Albert Pujols, y el gerente general, Nelson Cruz, aseguraron que los fanáticos “se sentirán orgullosos de la alineación y del roster” que será anunciado oportunamente para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Ambos emitieron estas declaraciones durante una rueda de prensa en el marco de las Reuniones Invernales de Grandes Ligas, donde destacaron el nivel de motivación, compromiso y expectativa que rodea al equipo rumbo al próximo torneo mundial.

Los dirigentes expresaron que la futura conformación del roster ha generado un clima de amplia expectativa, con una fanaticada que sigue de cerca cada movimiento del proceso y un entorno deportivo atento a las decisiones que se tomarán en los próximos meses.

Resaltaron que ese respaldo masivo eleva el nivel de compromiso de la gerencia y del cuerpo técnico en esta etapa clave de planificación rumbo al Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Confirmados

En los últimos días han comenzado a revelarse los nombres de algunos de los peloteros dominicanos que conformarán el roster dominicano.

Junior Caminero, Manny Machado, Geraldo Perdomo, Elly De La Cruz, Fernando Tatis Jr. Sandy Alcántara, Edwin Uceta y Juan Soto, son algunos de los que ya han dicho el sí oficialmente.

Partidos de exhibición

Pujols y Cruz, también se refirieron al anuncio de los dos partidos que disputará el equipo dominicano ante los Tigres de Detroit, los días 3 y 4 de marzo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, como parte del calendario de entrenamientos de primavera de 2026 y los calificaron como “históricos”.

Ambos destacaron que se trata de un “sueño hecho realidad” que permitirá a varios jugadores vestir por primera vez la camiseta nacional y, al mismo tiempo, brindará a miles de fanáticos dominicanos que no pueden viajar al extranjero, la oportunidad de ver en casa a su selección enfrentarse a un equipo de Grandes Ligas, en la antesala del Clásico Mundial.

Pujols resaltó que estos partidos tendrán un valor especial para el público dominicano, al acercar el béisbol de más alto nivel directamente a casa.

“Estamos contentos y yo creo que es una oportunidad que se le está dando a la fanaticada que no puede viajar aquí a los Estados Unidos, para que puedan ver a sus peloteros favoritos y a nuestro equipo la República Dominicana jugando allá”, expresó el dirigente.

Por su parte, Nelson Cruz definió el evento como la materialización de un anhelo personal y colectivo.

“Es un sueño hecho realidad para muchos dominicanos. Yo tuve el placer de ir y de jugar un juego de exhibición allá, pero siempre fue mi sueño ponerme el uniforme dominicano y poder ir a República Dominicana. Y en el caso de esas personas que lamentablemente no tienen el visado o no tienen los recursos para venir a los Estados Unidos”, dijo.