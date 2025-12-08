Junior Caminero jugará con Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Junior Caminero fue anunciado oficialmente como uno de los jugadores del equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

La información fue dada por el dirigente Albert Pujols, quien indicó que el tercera base de los Rays de Tampa es merecedor de la oportunidad tras su gran temporada en Grandes Ligas en el 2025.

En el que fue su primera campaña completa en MLB, Caminero conectó 45 jonrones, remolcó 110 carreras, anotó 93, con promedio de .264 y un OPS de .846.

Esa gran temporada le valió para asistir a su primer Juego de Estrellas, además del Derby de Jonrones, en el que fue finalista.

En múltiples ocasiones Caminero dejó claro su deseo de jugar con su país en el Clásico, a tal punto de ir hasta como "recoge bates" o "aguatero".

"La Máxima", como también se le conoce al joven jugador, comparte posición con hombres como José Ramírez, Manny Machado y Rafael Devers, lo que significaría que quizás no tenga un rol titular en el equipo.