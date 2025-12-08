Juegos entre Dominicana y Detroit en SD serán dedicados a víctimas del Jet Set

Este lunes se cumplen ocho meses de la fatídica tragedia que dejó 235 muertos tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set.

Coincidencialmente, hoy el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, anunció de manera oficial dos partidos que jugarán el equipo dominicano y los Tigres de Detroit como preparación para el venidero Clásico Mundial de Béisbol.

Durante la rueda de prensa, Manfred también anunció que esos dos partidos serán dedicados a las víctimas de la tragedia, en la que entre los 235 fallecidos están dos exjugadores de Grandes Ligas, Octavio Dotel y Tony Blanco.

Los partidos serán celebrados los días 3 y 4 de marzo en el estadio Quisqueya Juan Marichal, semanas antes de la sexta edición del Clásico Mundial.

Dotel fue campeón en la MLB y en la pelota invernal. También fue exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano el pasado año. Jugó quince temporadas en las Grandes Ligas, y finalizó su carrera con un promedio de efectividad de 3.78, 59 victorias, 50 derrotas y 109 salvamentos.

Blanco debutó en Grandes Ligas en 2005 con los Nacionales de Washington. Durante esa temporada, participó en 56 juegos, registrando un promedio de bateo de .177, con 1 jonrón y 7 carreras impulsadas.

Su carrera más extensa y exitosa en Japón, jugando para los Chunichi Dragons, Yokohama DeNA BayStars y Orix Buffaloes entre 2009 y 2016.

En la rueda de prensa, estuvieron en representación del país, Kelvin Cruz, ministro de Deportes, Junior Noboa, comisionado de Béisbol, Nelson Cruz, gerente general del equipo dominicano y Albert Pujols, dirigente.