Gobierno invertirá medio millón de dólares para juegos entre Detroit y Dominicana en SD

El gobierno dominicano aportará $500 mil dólares como inversión para montar la miniserie de dos juegos entre los Tigres de Detroit y el equipo criollo que irá al Clásico Mundial de Béisbol.

El anuncio fue hecho por el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, durante las Reuniones Invernales que se celebran en Orlando, Florida.

Ambos partidos, que servirán de preparación para el equipo dominicano de cara al torneo mundialista, se efectuarán en el estadio Quisqueya Juan Marichal el 3 y 4 de marzo del 2026.

En la rueda de prensa estuvieron presentes el siete veces All-Star, gerente general de la Selección Nacional de República Dominicana y Asesor Especial de Operaciones de Béisbol de MLB, Nelson Cruz ; y el 11 veces All-Star, tres veces Jugador Más Valioso y mánager del Equipo RD, Albert Pujols y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz.

Esta será la primera vez que el equipo dominicano de cara al Clásico Mundial juega en suelo local.

Estos partidos se jugarán en memoria de las víctimas de la tragedia del 8 de abril de 2025 en el club nocturno Jet Set de Santo Domingo.

El comisionado Manfred declaró: “La tragedia en la República Dominicana cobró la vida de más de 200 personas e impactó a innumerables otras, incluyendo a muchos miembros de la Familia del Béisbol. Jugar estos dos partidos nos brinda la oportunidad de honrar las vidas de quienes perdieron la vida trágicamente el pasado abril y recaudar fondos para la Cruz Roja Dominicana en su memoria. Agradecemos los esfuerzos del presidente Luis Abinader y el liderazgo de nuestro colega Nelson Cruz, quien fue fundamental en esta iniciativa. También quiero agradecer a los Tigres de Detroit, que compartirán el campo con la Selección Nacional de República Dominicana frente a su afición mientras se preparan para el Clásico Mundial de Béisbol más esperado hasta la fecha”.