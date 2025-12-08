Circula Anuario Béisbol de Héctor J. Cruz, edición número 22

El periodista Héctor J. Cruz presentó la edición número 22 del Anuario de Beisbol Invernal, que promueve todo lo relativo a la pelota dominicana.

Se trata de un libro-revista de colección, con detalles inéditos y aportes especiales sobre nuestro beisbol profesional de invierno.

En su elaboración colaboraron distintos periodistas con trabajos especiales, entre ellos Alex Rodríguez, Moisés Mejía, Jorge Luis Torres, José Antonio Mena y el diseño corresponde a Félix Lugo. La impresión fue hecha en Amigo del Hogar.

Este Anuario fue impreso por vez primera en el año 2001, y se ha venido editando en forma ininterrumpida, excepto un pequeño periodo por motivos de la pandemia del 2020.

En su contenido, presenta todas las estadísticas del pasado campeonato, ganado por los Leones del Escogido, de las tres fases del evento, serie regular, serie semifinal y final.

Está dedicado al Escogido y su jugador Junior Caminero, quien figura en la portada luego de su jonronazo decisivo del título.

También, el Anuario presenta todas las estadísticas de por vida, lideres individuales y por temporada, en un compendio de gran valor para los medios, los equipos y los fanáticos. Igualmente, las posiciones de cada torneo, del round robin y los equipos campeones por año con sus respectivos managers.

Contiene trabajos especiales sobre Albert Pujols y otros protagonistas del pasado campeonato, sobre Vitelio Mejía, presidente de Lidom, perfiles de los 6 managers que iniciador el campeonato 2025.26.

El libro estará a disposición de los fanáticos en Librería Cuesta y en las tiendas de los equipos de Lidom.