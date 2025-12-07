Mauricio pega jonrón para dejar a los Leones en el terreno

Ronny Mauricio decidió el partido con un dramático cuadrangular para dejar tendidos en el terreno a los Leones del Escogido, en un triunfo 6-5 de los Tigres del Licey en partido celebrado este domingo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Con su triunfo, los Tigres elevaban su récord a 16-20 mientras que los Leones vieron descender su marca a 15-22.

El Escogido anotó en la primera entrada luego de un out frente al abridor del Licey, Radhamés Liz. Erik González dio sencillo al prado izquierdo, pasó a segundo por passed ball de Francisco Mejía y pisó el plato por hit al central de Sócrates Brito.

El Licey viró la pizarra en el tercer episodio ante el iniciador de los Leones, Travis Laskins. Tras uno fuera, Francisco Mejía dio hit al central, fue forzado en segunda por toque de Esteury Ruiz por la vía 1-6. Ruiz se robó la segunda y anotó por hit al central de Gustavo Núñez, quien se movió a segunda por el lance al plato y entró en carrera por sencillo al prado izquierdo de Cristhian Adames.

Los Leones retomaron el control con tres vueltas en el cuarto inning. Brito recibió base por bolas, pasó a tercera por doble al izquierdo de Junior Lake y anotó por passed ball de Mejía. Lake pasó a tercera y pisó el plato por doble al derecho de Franchy Cordero. Ofreidy Gómez entró a lanzar por Liz. Eguy Rosario dio sencillo de toque por tercera llevando a Cordero a la antesala desde donde anotó por hit al derecho de José Marmolejos.

Los Tigres empataron en el noveno con vueltas remolcadas por sencillo al jardín central de Stevenson y toque de hit del bateador emergente Michael De La Cruz.

Un doble remolcador de Luis de los Santos en la parte alta de la décima entrada había dado ventaja al Escogido.

Liz laboró durante tres episodios, cedió cinco imparables, cuatro vueltas, tres merecidas con un boleto y dos ponches. Completaron la labor Ofreidy Gómez (4), Luis Frías (5), Anderson Severino (6), Andrew Pérez (7), Misael Tamárez (8) y Jean Carlos Mejía (9).

Lakins lanzó cinco entradas de tres hits, dos carreras limpias y tres ponches. Fue seguido en el box por Trevor Kelley (6), Fernando Abad (7), Stephen Nogosek (7), Jimmy Cordero (8), Henry Sosa (9), Kenny Hernández (9) e Iván Armstrong (10).

Ganó Mejía (1-0) y perdió Armstrong (0-2).

David Hensley conectó doblete y sencillo, Cal Stevenson, dos hits, Mauricio dio su vuelacercas, Núñez, Adames y Mejía, un sencillo cada uno por el Licey. Brito y Cordero dieron dos imparables por los Leones.

Los Tigres regresarán a la acción el próximo martes cuando vuelvan a recibir la visita de los Leones desde las 7:30 de la noche en el estadio del Ensanche La Fe.