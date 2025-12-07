Joyce y Parrish guían triunfo de las Águilas

Cuatro lanzadores de las Águilas Cibaeñas se combinaron para blanquear 2-0 a los Toros del Este, limitando la artillería taurina a un solo hit, mientras que el importado Corey Joyce conectó el cuadrangular decisivo, en el partido celebrado la tarde-noche del domingo en el Estadio Cibao.

El abridor Drew Parrish lanzó las primeras 5.0 entradas en blanco y tres relevistas se encargaron del resto del camino, en un choque que apenas se extendió por 2 horas y 36 minutos, en el que los lanzadores aguiluchos poncharon a 10 bateadores rivales.

La victoria fue la número 26 de las Águilas, con 10 derrotas, mejorando su récord en casa a 13-3 y en la ruta a 12-7.

El triunfo correspondió a Parrish (2-1), la derrota fue para Aaron Leasher (1-1) y el salvamento se lo acreditó Burch Smith (3).

El zurdo importado Parrish, abridor de las Águilas, enfrentó a 18 bateadores, permitió un solo hit, otorgó dos boletos y ponchó a cuatro. Luego desfilaron por el montículo Jean Carlos Henríquez (6), Jonathan Hernández (8) y Burch Smith (9).

Por los Toros, el abridor fue el refuerzo zurdo Aaron Leasher, quien trabajó 4.2 entradas; enfrentó a 19 bateadores; permitió cuatro hits, una carrera, dos bases por bolas y ponchó a tres. El relevo estuvo a cargo de Gerson Moreno (5), Jorge Soriano (7) y Yaramil Hidalgo (8).

La ofensiva aguilucha fue encabezada por Aderlin Rodríguez, con tres sencillos; Corey Joyce, con un cuadrangular; Leody Taveras, con un triple; y Ezequiel Durán, con un sencillo.

El único hit de los Toros lo conectó Jeimer Candelario, un doble en la segunda entrada.

La pizarra se abrió en el cierre del quinto episodio, cuando el importado Corey Joyce depositó la pelota en los bleachers del jardín izquierdo para su primer cuadrangular de la temporada. En el séptimo, Joyce volvió a ser clave al negociar base por bolas, y Leody Taveras lo remolcó con un triple, sellando el triunfo aguilucho.