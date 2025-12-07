Gigantes vencen a las Estrellas en entradas extras y ganan cuarto en línea

Un lanzamiento descontrolado del relevista Patrick Weigel permitió que Luis García Jr. anotara la carrera decisiva en la décima entrada, dando a los Gigantes del Cibao una victoria 8-7 sobre las Estrellas Orientales este domingo, en la continuación del torneo 2025-26 de la Liga Dominicana de Béisbol, dedicado a Juan Marichal.

El triunfo marcó la cuarta victoria consecutiva de los Gigantes, que se adueñaron en solitario del tercer lugar de la tabla, colocándose a tres juegos del segundo puesto que ocupan los Toros del Este.

La serie particular ante las Estrellas quedó 5-4 a favor del conjunto cibaeño, asegurando al menos un empate. El último choque entre ambos equipos será el 19 de diciembre en San Pedro de Macorís.

En la ofensiva ganadora, Deyvison de los Santos conectó jonrón y remolcó dos carreras, mientras Nomar Mazara aportó un cuadrangular solitario ante Esmil Rogers.

Shane Green (2.65) solo pudo sacar dos outs en la primera entrada, con un hit, dos carreras limpias, cuatro boletos y un ponche ante siete bateadores

Anderson Pilar (G,2-2) con un hit, una carrera limpia y una base por bolas ante cinco bateadores. Reymin Guduán 8S,1) a los dos bateadores que se enfrentó en la décima entrada.

Esmil Rogers (6.67) en cuatro entradas le dieron tres hits con tres careras limpias, dos ponches y dos cuadrangulares ante 16 bateadores.

Patrick Weigel (P,1-2) en las últimas 2.2 entradas, permitió un hit, con una carrera sucia y tres ponches ante ocho bateadores.

Por los Gigantes: Carlos Jorge de 5-1; Johan Rojas 5-2, con una anotada; Luis García Jr. de 4-0, con dos anotadas y una base por bolas.

Deyvison de los Santos de 4-1, con dos anotadas, jonrón, dos remolcadas y una base por bolas; Carlos Franco de 4-1, con dos ponches.

Kelvin Gutiérrez de 5-2, anotada, doble, remolcada; Nomar Mazara de 2-1, anotada, cuadrangular y una remolcada.

Por las Estrellas; Raimel Tapia de 4-1, con dos anotadas, doble y base por bolas; José Tena de 3-1, con anotada; Miguel Sanó de 4-1 con una remolcada.

Robinson Canó de 4-1, anotada, base por bolas y dos ponches; Jorge Mateo de 4-0, con una anota y una base por bolas.

Ismael Munguía de 3-1, con anotada, remolcada y base por bolas; Rodolfo Durán de 4-1, doble y dos remolcadas; Wilin Rosario de 1-1.

Luego de la jornada dominical las Águilas Cibaeñas (26-10) siguen el primer lugar por 34 días seguidos, siguen detrás Toros del Este (20-17 a 6.5 juegos); Gigantes del Cibao (17-19 a 9.0); Tigres del Licey (16-20 a 10.5); Estrellas Orientales (16-22 a 11) y los Leones del Escogido (15-22 a 11.5)

Este lunes no hay juegos programados en Lidom, mientras que los Gigantes se prepara para cuatro juegos en la ruta del martes al viernes.

Jugarán en San Pedro de Macorís, Santiago y Santo Domingo, jueves y viernes contra los Tigres del Licey antes de jugar en casa y visitar al Escogido en el fin de semana.