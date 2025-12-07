Clemens y Bonds son rechazados

Jeff Kent fue elegido el domingo para el Salón de la Fama del béisbol por el comité de la era contemporánea, mientras que las estrellas contaminadas por esteroides Barry Bonds y Roger Clemens estuvieron entre siete jugadores que quedaron cortos una vez más.

Kent apareció en 14 de las 16 papeletas, dos más de las 12 papeletas necesarias para alcanzar el mínimo del 75%.

Carlos Delgado recibió nueve votos, seguido por Don Mattingly y Dale Murphy con seis cada uno.

Bonds, Clemens, Gary Sheffield y Fernando Valenzuela recibieron menos de cinco votos cada uno.

Kent será incluido en el Salón de la Fama en Cooperstown, Nueva York, el 26 de julio junto con cualquier persona elegida por la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos, cuya votación se anunciará el 20 de enero.

Cinco veces segunda base All-Star, bateó .290 con 377 jonrones y 1,518 carreras impulsadas en 17 temporadas con Toronto (1992), los Mets de Nueva York (1992-96), Cleveland (1996), San Francisco (1997-2002), Houston (2003-04) y los Dodgers de Los Ángeles (2005-08).

Sus 351 jonrones como segunda base son la mayor cantidad para un jugador en esa posición.

Kent recibió el 15,2% en su primera aparición en la BBWAA en 2014 y un máximo del 46,5% en la última de sus 10 veces en la boleta en 2023.

En 2022, el Salón de la Fama reestructuró sus comités de veteranos por tercera vez en 12 años, creando paneles para considerar la era contemporánea desde 1980 en adelante, así como la era clásica. La era contemporánea del béisbol incluye votaciones separadas para jugadores y otra para mánagers, ejecutivos y árbitros.

Cada comité se reúne cada tres años. Los mánagers, ejecutivos y árbitros contemporáneos serán considerados en diciembre de 2026, los candidatos de la era clásica en diciembre de 2027 y los jugadores de la era contemporánea nuevamente en diciembre de 2028.

Según un cambio anunciado por el Salón en marzo pasado, los candidatos que recibieron menos de cinco votos no podrán presentarse a las elecciones de ese comité durante el siguiente ciclo trienal. Un candidato que sea descartado, reaparezca posteriormente en la boleta y reciba nuevamente menos de cinco votos quedará excluido de futuras votaciones.

Bonds y Clemens se quedaron cortos en 2022 en su décima y última participación en la votación de la BBWAA, donde Bonds recibió 260 de 394 votos (66%) y Clemens 257 (65,2%). Sheffield recibió el 63,9% en su última votación de la BBWAA en 2024, con 246 votos, quedándose a 43.

Bonds negó haber usado sustancias para mejorar el rendimiento a sabiendas y Clemens sostiene que nunca las usó. Sheffield afirmó que desconocía que las sustancias que usó durante los entrenamientos previos a la temporada 2002 contenían esteroides.

Bonds, siete veces Jugador Más Valioso de la Liga Nacional y 14 veces jardinero All-Star, estableció el récord de jonrones de su carrera con 762 y el récord de la temporada con 73 en 2001.

Clemens, siete veces ganador del premio Cy Young, tuvo un récord de 354-184 con una efectividad de 3.12 y 4,672 ponches, tercero detrás de Nolan Ryan (5,714) y Randy Johnson (4,875).

La votación de diciembre de 2027 es la primera oportunidad para que Pete Rose aparezca en la boleta del Salón de la Fama después de que el comisionado de béisbol Rob Manfred decidiera en mayo que la suspensión permanente de Rose terminaba con su muerte en septiembre de 2024. El Salón de la Fama prohíbe que cualquier persona en la lista permanente de inelegibles aparezca en la boleta.