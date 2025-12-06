Severino y Lake ayudan al Escogido a dejar en el terreno a las Águilas

Un cuadrangular de tres carreras de Pedro Severino en el octavo para empatar el juego y un rodado de Junior Lake por la inicial con las bases llenas fueron batazos clave para que los Leones del Escogido dejaran en el terreno a las Águilas Cibaeñas en el estadio Quisqueya Juan Marichal al vencerlas 9-8 este sábado.

Cuando perdían 8-4 en el octavo, los capitaleños reaccionaron empatando el juego con un rally de cuatro carreras coronado con el jonrón de Severino por el prado izquierdo contra Richard Rodríguez, un batazo de 368 pies de distancia con una velocidad de salida de 101.2 millas por hora.

En el noveno, los campeones nacionales y del Caribe colocaron corredores en tercera y segunda sin out frente a Burch Smith gracias a boleto a Erik González y doble de Sócrates Brito al bosque izquierdo, lo que dejó el escenario preparado para un infield-hit de Lake por la inicial, el cual no pudo manejar el inicialista Arturo Disla, permitiendo a González llegar al plato.

Stephen Nogosek (1-0) fue el lanzador ganador al retirar consecutivamente a los bateadores que enfrentó en el noveno. Smith (0-1) fue el derrotado al permitir la carrera del gane para los rojos.

La victoria mejora la marca de los Leones a 15-21 y coloca la de las Águilas en 25-10.

Los locales fabricaron una carrera ante Luis Patiño en el segundo acto luego de que Franchy Cordero pegara doble al jardín derecho, se moviera a tercera por imparable de Eguy Rosario al prado izquierdo y anotara con otro sencillo de José Marmolejos al central.

En el cuarto, los cibaeños empataron con un triple de Elih Marrero al central y un sencillo remolcador de Aneury Tavárez al bosque derecho. Sin embargo, los rojos sumaron una más frente a Devin Smeltzer, a quien Lake le conectó indiscutible y pasó a tercera con un error en tiro del receptor Marrero, desde donde anotó por elevado de sacrificio de Rosario al central.

González abrió el sexto capítulo con doble al jardín izquierdo para alcanzar el plato con incogible de Sócrates Brito a la misma zona. Otro tubey de Lake al central llevó a Brito a la registradora con la cuarta de los escogidistas.

En el séptimo un rally de cinco para las cuyayas, encabezado por un jonrón de tres vueltas por parte de Tavárez por el bosque derecho ante Diógenes Almengó viró el marcador para colocar el juego 6-4, pero en el octavo otras dos rayitas de los santiagueros ampliaron ventaja.

Por los melenudos, Severino se fue de 1-1, con jonrón, tres impulsadas y una anotada; Lake, de 5-3, con dos producidas y dos anotadas; Brito, de 5-2, con doble, una remolcada y una anotada; Cordero, de 4-2, con doble y dos anotadas, y González, de 4-1, con doble, dos anotadas y transferencia. Por los cibaeños, Tavárez, de 5-2, con cuadrangular, cuatro empujadas y una anotada, y Aderlin Rodríguez, de 4-2, con dos impulsadas y una anotada.

El Escogido continuará en el Quisqueya este domingo, aunque como visitante ante los Tigres del Licey en un partido pautado para las 5:00 de la tarde.