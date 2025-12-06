Peña, Lantigua y el bullpen guían a los Toros a vencer fácil a las Estrellas otra vez

Manuel Peña y Rafael Lantigua remolcaron dos cada uno y el bullpen taurino se lució una vez más para liderar otra victoria, en días seguidos, de los Toros del Este sobre las Estrellas Orientales con pizarra 9-1, en partido celebrado en el Estadio Francisco A. Micheli.

Peña y Lantigua, encabezaron la Toro-Ofensiva empujando dos vueltas cada uno, para liderar un rally de seis vueltas en el primer episodio que le dio ventaja 6-0 a los Toros, temprano en el encuentro.

También se destacó Bryan De La Cruz, quien ahora ha pegado de hit en 15 de su últimos 17 partidos, mientras que Gilberto Celestino estuvo perfecto, de 2-2, pero vió cortada su racha de bases robadas de manera seguida en 20, aunque luego se robó su base 21.

Con el triunfo, los Toros (20-16), mantienen 3.5 juegos de ventaja en el segundo lugar del standing y aseguran al menos un empate (5-4) en Serie de la Caña ante las Estrellas, que colocan su foja en 16-21, perdiendo los dos partidos de la miniserie ante los Toros.

En esta miniserie, los brazos taurinos tiraron 16 innings consecutivos en blanco, contando la blanqueada del viernes y siete episodios de este partido para completar las 16 entradas consecutivas sin anotaciones. En los últimos tres juegos, las Estrellas solo han anotado 2 carreras ante los Toros.

La victoria fue para el relevista naranja Greg Minier (1-0, 0.00) tras completar dos entradas en blanco de un hit, un boleto y dos ponches; de su lado el revés fue para el abridor verde Marcos Diplan (0-1, 12.00) tras permitir cuatro carreras y cinco hits, sin sacar de outs en la primera entrada.

Los Toros atacaron temprano, en el mismo primer episodio con un gran rally de seis vueltas encabezado por sencillo remolcador de dos de Manuel Peña con las bases llenas; seguido de hit también al derecho de Jeimer Candelario empujando una más para colocar el juego 3-0. En la misma entrada, Rafael Lantigua pegó un largo doblete productor de dos carreras más, y luego fue impulsado con fly de sacrificio de Tres Barrera para coronar el rally colocando el marcador 6-0.

Más tarde, en el sexto, Rudy Martin conectó doble al jardín derecho, empujando a Tres Barrera y después Martin anotó con hit al bosque izquierdo de Allan Castro para ampliar ventaja 8-0.

En el octavo, los orientales fabricaron su única rayita con doble del emergente José Tena por todo el jardín central para poner el juego 9-1.

Los Toros agregaron una más en el noveno inning cuando Ruddy Martin de nuevo conectó doble hacia el jardín izquierdo y pisó el home con fielder’s choice de Alfredo Marte para cerrar la pizarra 9-1.

Por los Toros, Rafael Lantigua de 3-2, doble, dos impulsadas, una anotada; Manny Peña de 3-1, dos remolcadas, una anotada; Ruddy Martin de 4-2, dos dobles, una producida, dos anotadas; Allan Castro de 5-2, una empujada, anotó una; Jeimer Candelario de 4-1, una empujada; Bryan De La Ruz de 4-1, con una anotada y Gilberto Celestino de 2-2, dos boletos, una anotada y una base robada.

Por las Estrellas, José Tena de 1-1, doble, remolcó una y Robinson Canó de 3-2.

Este domingo los Toros viajan a Santiago, para chocar ante las Águilas Cibaeñas a las cinco de tarde, con el zurdo Aaron Leasher en el montículo.