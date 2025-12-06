Importados o refuerzos

No es una redundancia, coloquialmente en el béisbol dominicano un importado es un jugador extranjero contratado para reforzar un equipo que no cumple con las expectativas siendo por lo general dado de baja y un refuerzo es el que cumple o supera esas expectativas.

Importar talento externo es una práctica que nació con el deporte, sobre todo el profesional y el béisbol no está exento de ella. Desde principios del siglo pasado se ha estado realizando, a veces con éxito, en otras no.

A principios de la actual campaña el Licey tuvo en su rotación de lanzadores al nativo de Panamá Paolo Espino. Sus logros fueron pobres, en tres salidas completó 8.1 episodios y le conectaron quince hits. Con 38 años cumplidos es probable que no vuelva a participar en estos certámenes, sobre todo que en el torneo anterior con los Toros su PCL fue de 7.02 en 16.2 entradas.

No obstante, su nombre está registrado en las memorias de la liga como un importado de élite, un auténtico refuerzo. Este año fue la octava vez que participa en un torneo dominicano y deja en su legado, entre los de su categoría que han completado un mínimo de doscientos episodios en serie regular, el liderato vitalicio de WHIP y proporción de ponches propinados frente a pasaportes otorgados. Completó 219.2 episodios, le conectaron 184 incogibles, cedió 42 bases por bolas y dejó fuera sin salir del plato a 201. Su WHIP fue 1.030 y ponchó a 4.79 adversarios por cada boleto gratis cedido. Se agrega, que esos 201 abanicados en 219.2 capítulos le da un promedio de 8.24 por cada nueve, superado únicamente por el de 9.26 de James Rodney Richard en 244 entradas.

Con excepción de este año, Espino fue un miembro de los Toros por siete temporadas, desde 2016-17 hasta 2024-25, siendo en 2023-24 en la que alcanzó la cúspide. Ganó la triple corona porcentual, líder en PCL con 2.40, único abridor con menos de 3.00; WHIP de 0.90, consiguiendo ponchar a 49 en 48.2 episodios para porcentaje de 9.06 por cada nueve,

obteniendo así las credenciales para que fuera galardonado como Lanzador del Año..