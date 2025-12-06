García Jr. rompe empate en el séptimo y Gigantes se imponen a los Tigres del Licey

Luis García Jr. disparó un sencillo decisivo en la séptima entrada que rompió el empate a dos y encaminó a los Gigantes del Cibao a una victoria 4-2 sobre los Tigres del Licey este sábado por la tarde-noche, en la continuación del torneo 2025-26 de la Liga Dominicana de Béisbol, dedicado a Juan Marichal y en disputa por la Copa Banreservas.

El triunfo marcó la victoria número 16 para los Gigantes, quienes extendieron su racha positiva a tres triunfos consecutivos y mejoraron su desempeño en el Julián Javier a 11-8, fortaleciendo su posición en el standing.

Los Potros consiguieron así su segunda victoria ante los Tigres esta temporada (2-4), aún con cuatro enfrentamientos pendientes entre ambos equipos.

Licey realizará su última visita a San Francisco de Macorís el día 22, mientras que los Gigantes viajarán al Quisqueya los días 10, 11 y 23.

Luis García Jr. con elevado de sacrificio al jardinero central remolcó a Samad Taylor con la primera carrera del partido en la primera entrada

En el tercero, Leury García sacó elevado al jardinero remolcando a Samad Taylor para el 2-0 de los Gigantes.

Los Tigres en la séptima entrada Cal Stevenson remolcó a Mel Rojas Jr con batazo rodado a segunda y recortar la desventaja 2-1.

Armando Álvarez empató el encuentro con un elevado de sacrificio al jardinero derecho remolcando a Esteury Ruiz con el 2-2.

El juego se definió en el cierre del séptimo cuando Luis García Jr. conectó sencillo con línea al jardinero central remolcando a Melvin Mercedes que rompió el empata 3-2.

La cuarta carrera se produjo con un batazo de sacrificio de foul de Deyvison de los Santos al jardinero derecho anotando Samad Taylor para el 4-2.

Adonis Medina (2.50) en las primeras dos entradas, permitió tres hits, con dos carreras, una limpia y dos boletos ante doce bateadores.

Misael Tamarez (P,3-1) en la séptima entrada no pudo sacar de outs, con tres hits, dos carreras limpias ante tres bateadores.

Alberto Pacheco (3.72) en la primera entrada, cedió un boleto y ponche a uno bateador de los cuatro a que se enfrentó.

Blake Weisman (G,1-0) sacó un out en el séptimo, con un ponche ante un bateador.

Anderson Pilar (S,4) en la novena entrada se midió a tres bateadores con dos ponches.

Por los Tigres: Cristhian Adames de 4-1; Mel Rojas jr de 3-0, con una anotada y una base por bolas; Francisco Mejía de 3-1, con un doble. Esteury Ruiz de 1-0, con una anotada; Emilio Bonifacio de 3-1, con un doble y dos ponches.

Por los Potros; Samad Taylor de 4-3, tres anotadas y un doble; Luis García Jr. de 2-2, con dos bases por bolas; Deyvison de los Santos de 1-0, con una remolcada. Kelvin Gutiérrez de 3-1, con doble y una base por bolas; Carlos Jorge de 4-1, dos ponches; Melvin Mercedes de 2-1, con una anotada.

Este domingo los Toros enfrentarán a las Águilas en Santiago (4:00 pm); Los Gigantes frente a las Estrellas en San Pedro de Macorís (5:00 pm), mientras que el Escogido chocará contra el Licey en Santo Domingo (5:00 pm).