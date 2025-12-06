Candelario y De la Cruz lideran triunfo de los Toros sobre Estrellas

Aaron Brooks lanzó hasta la séptima entrada, Jeimer Candelario pegó cuadrangular y Bryan De La Cruz conectó enorme grand slam, para encabezar la victoria, vía blanqueada de los Toros del Este con pizarra 7-0 ante las Estrellas Orientales, en partido celebrado en el Estadio Tetelo Vargas.

El novato Allan Castro dio un par de dobles que remolcaron las dos primeras vueltas taurinas, ha conectado hits múltiples en sus cuatro partidos desde que debutó.

Con el triunfo, los Toros (19-16) se mantienen en el segundo lugar del standing, e igualan 4-4 la serie de la caña, ante las Estrellas, que colocan su foja en 16-20. El triunfo permite que los Toros saquen ventaja de tres juegos y medio a los verdes en el segundo puesto.

El abridor taurino Aaron Brooks (2-3, 3.12) se apuntó la victoria luego de una impecable labor, lanzando seis entradas y un tercio en blanco, donde tan sólo permitió cuatro hits, no otorgó boletos y propinó cinco ponches.

De su lado, la Toro-Ofensiva fue liderada por Bryan De La Cruz quien conectó soberbio grand slam, su 6º jonrón del año y llega a 32 empujadas, líder de la liga; De la Cruz es el cuarto jugador en la historia, y segundo de los Toros, con al menos dos grand slams en una misma temporada, uniéndose a Tony Batista (3 en 2008), Ronnie Belliard (2008) y Peter O\"Brien (2019).

En este partido también hizo historia Gilberto Celestino arribando a 20 bases robadas en esta campaña y marcha de 20-20 en este encasillado, ampliando el récord de robos consecutivos de la franquicia y se convierte en el primer Toro en lograr 20 estafadas desde Eugenio Vélez en 2012-13.

Para Candelario el cuadrangular fue su primero de la temporada y fue uno de 10 hits de los Toros en el partido.

El pitcheo taurino obligó a los bates verdes a batear de 7-0 con corredores en posición anotadora y a dejar 8 hombres en base.