Mauricio jonronea y Abreu silencia a los Leones

Albert Abreu lució imponente desde el montículo, Ronny Mauricio desapareció la pelota del parque en su debut y los Tigres del Licey vencieron 5-3 a los Leones del Escogido, en partido celebrado este viernes en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Fue la primera victoria para Abreu desde el 2021 para limitar a los bates escarlatas a una carrera en seis episodios en los que abanicó a siete con una transferencia. El 14 de diciembre del 2021 frente a las Águilas Cibaeñas había sido su anterior triunfo.

Con su victoria, los Tigres (15-19) sacan ventaja de un juego y medio precisamente sobre los Leones (14-21) en su lucha por el cuarto e importante puesto clasificatorio. Para los melenudos fue su tercer revés en forma seguida.

El derecho abridor Norge Ruiz no pudo contener los bates de los añiles al permitir cinco anotaciones al compás de siete imparables, incluido el cuadrangular de Mauricio, con un ponche. Anderson Severino sacó dos outs en el octavo y tiró el noveno en blanco para anotarse el salvamento.

Por los Tigres, Mauricio bateó su cuadrangular; Cal Stevenson doble y sencillo; Gustavo Núñez y Mel Rojas Jr. dos inatrapables; Armando Alvarez, David Hensley y Cristhian Adames un hit.

Por los Leones, Sócrates Brito bateó jonrón y sencillo; Dervy Ventura ligó par de imparables, Erik González un tubey y Eguy Rosario un hit.

Los azules tomaron el control del juego en la alta de la segunda entrada por error del antesalista en batazo de Rojas Jr., imparable de Stevenson y sencillo remolcador al bosque central de Alvarez ante el lanzador abridor Ruiz.

Los bengaleses ampliaron en la alta del tercero al marcar cuatro carreras por inatrapable de Adames, cuadrangular con uno a bordo del debutante Mauricio, sencillo remolcador de Rojas Jr. y tubey empujador de Stevenson.

Brito despachó un jonrón solitario en la baja de la sexta entrada para colocar el partido 5-1, aún en favor de los Tigres.

Los Leones volvieron a la carga en el octavo al fabricar dos anotaciones por doble de González y elevado de sacrificio de Rosario al central.