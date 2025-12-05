Gigantes sorprenden a los Toros con remontada en la novena entrada

Los Gigantes del Cibao protagonizaron una espectacular remontada en la novena entrada para vencer 7-5 a los Toros del Este, aprovechando un lanzamiento descontrolado y un batazo oportuno que cambió por completo el rumbo del partido del jueves, en la continuación del torneo de béisbol otoño-invernal 2025-26, dedicado a Juan Marichal y en disputa por la Copa Banreservas.

Los Toros entraron al noveno episodio con ventaja de 5-3 y su cerrador Joe Colbert en la lomita, pero no pudieron contener el ataque cibaeño. Leury García produjo la primera carrera del rally con un elevado de sacrificio que anotó Samad Taylor. Poco después, un lanzamiento desviado de Jorge Bautista permitió que Carlos Jorge igualara la pizarra 5-5 con las bases llenas.

El batazo decisivo llegó de parte de Deyvison De Los Santos, quien conectó un triple con línea al jardín central para remolcar a Johan Rojas y Luis García Jr., colocando cifras definitivas de 7-5.

Con el triunfo, los Gigantes alcanzaron su victoria número 14 y empataron en la cuarta posición con los Tigres del Licey, mientras que el Escogido cayó al último lugar con 14-20 tras su segunda derrota consecutiva.

Emilio Vargas (7.99) en la primera entrada le dieron cuatro hits, con tres carreras limpias con un base por bolas ante nueve bateadores.

Raymin Guduán (G,4-2) en la octava entrada, permitió un hit con un ponche frente a tres bateadores.

Anderson Pilar (S,3) en la noven entrada ponchó a uno de tres bateadores que se enfrentó.

Anderson Bidó (4.05) en 1.2 innings, permitió dos hits, con dos carreras limpias, una base por bolas y un ponche ante siete bateadores.

Je Colbert (P,3-1) sacó dos outs, cn dos hits, una carrera limpia y una base por Blas frente a cinco bateadores.

Por los Gigantes; Leury García de 4-1, con remolcada y dos ponches; Johan rojas de 5-3, dos anotadas; Luis García Jr de 4-0, con una anotada y un boleto.

Deyvison de los Santos de 4-1, con anotada, triple, boleto y dos remolcadas; Samad Taylor de 4-2, anotada; Carlos Jorge de 4-2, anotada y remolcada.

Por los Toros; Gilberto Celestino de 5-2, con anotada y remolcada; Allan castro de 3-2 con anotada, dos remolcadas y un boleto.

Bryan de la Cruz de 3-1; Eloy Jiménez de 3-0 con una remolcada; Jeimer Candelario de 3-0 con anotada;

Este viernes, las Águilas Cibaeñas se enfrentan a los Gigantes del Cibao (7:00 pm); Tigres del Licey contra Leones del Escogido (7:15 pm) y Toros del Este ante Estrellas Orientales (7:30).

Luego de la actividad del jueves; las Águilas Cibaeñas llevan 32 días en el primer lugar, ahora con marca de 25-8, seguidas por los Toros del Este con 18-16 a 7.5 juegos.

Estrellas Orientales con 16-19 a 10 juegos; Gigantes del Cibao y Tigres del Licey con 14-19 11 juegos completos y los Leones del Escogido 14-20 a 11.5