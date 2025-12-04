Águilas Cibaeñas llegan a 25 victorias con un triunfo sobre el Escogido

Las Águilas Cibaeñas superaron a los Leones del Escogido 4-1 la noche del jueves en el Estadio Cibao, alcanzando su victoria número 25 de la temporada, lo que representa la mitad del calendario regular.

El conjunto dirigido por Pipe Urueta no cede y se aferra a la cima, ahora con 25-8, mejorando en la casa a 13-3 y en la ruta a 12-5, dominando a los melenudos 3-1 en la serie particular.

Las Águilas pegaron ocho hits en las ocho entradas que batearon, todos sencillos, pero lograron fabricar cuatro vueltas.

El triunfo fue para Brady Feigl (1-0), cargando con la derrota Darío Agrazal (0-1), y el juego salvado fue para Burch Smith (2).

Las Águilas abrieron con Huáscar Ynoa, quien cumplió una labor de 3.0 entradas en blanco, con solo un hit permitido, una base por bolas y tres ponches propinados.

El primer relevista fue Jhordany Mézquita (4), seguido por Jean Carlos Henríquez (6), Brady Feigl (7), Richard Rodríguez (8) y Burch Smith (9).

Los melenudos iniciaron en el box con Darío Agrazal, quien tuvo una efímera actuación de 2.0 episodios, permitió una carrera, cinco hits, no otorgó boletos y abanicó a uno.

Luis Santos (3) fue el primer relevista rojo; luego lanzaron Henry Sosa (3), Iván Armstrong (4), Robinson Martínez (6), Fernando Abad (7) y Stephen Nogosek (8).

La ofensiva aguilucha fue encabezada por Leody Taveras y Jerar Encarnación con dos sencillos cada uno , y con uno Ezequiel Durán, Aderlin Rodríguez, Elih Marrero, Alfredo Reyes y Alberto Rodríguez.

Chadwick Tromp sonó doble y sencillo por los visitantes; José Marmolejos, Eguy Rosario, Franchy Cordero, Alexander Canario y Junior Lake conectaron un imparable cada uno.

Las Águilas no se hicieron esperar y en el génesis del partido anotaron la primera carrera por hits consecutivos de Leody Taveras, Ezequiel Durán y Aderlin Rodríguez, este último remolcador.

Los dueños de casa ampliaron con dos más en el tercero, luego de cuatro malas a Ezequiel Durán, quien robó segunda y avanzó a tercera con elevado al bosque derecho de Aderlin Rodríguez. Alberto Rodríguez recibió boleto, Jerar Encarnación impulsó la segunda con imparable y Alberto, que se coló en tercera, llegó al plato por un wild pitch de Henry Sosa.

Los visitantes descontaron con una en el quinto por sencillo de José Marmolejos, quien fue forzado en la intermedia con batazo de Dervy Ventura y este anotó por doble de Chadwick Tromp.

La cuarta de las Águilas llegó en el octavo capítulo, cuando Steward Berroa recibió un pelotazo con las bases llenas, anotando Jerar Encarnación, quien estaba en la antesala.