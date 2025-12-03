Stewart Berroa regresa a las Cañitas en la jornada deportiva de la Policía Nacional

La Policía Nacional realizó una jornada de orientación y entrega de utilería deportiva en el sector Las Cañitas teniendo como invitado especial al joven pelotero de las Águilas Cibaeñas Steward “Kosovo” Berroa, oriundo de esa comunidad.

“La actividad forma parte de las acciones sociales que desarrolla la Dirección de Deportes de la Policía con el aval de nuestro Director, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta y el respaldo de la Ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien impulsa la expansión del Fútbol Callejero 3x3 en los barrios vulnerables”, señaló el General Jacobo Mateo Moquete, Director de Deportes de la institución

Durante la jornada fueron entregadas porterías y balones de Fútbol 3x3, dos docenas de pelotas de béisbol, y dos balones de baloncesto para apoyar el trabajo de las organizaciones deportivas locales, incluyendo el Club Las Cañitas, dirigido por Raúl Vásquez.

"Kosovo", quien está teniendo una destacada partición en el torneo de Invierno y que en las grandes ligas pertenece a los Cerveceros de Milwaukee, compartió con los niños y adolescentes del barrio, motivándolos a perseguir sus metas y a mantenerse firmes frente a las dificultades. Su presencia generó entusiasmo entre los jóvenes que lo ven como un ejemplo cercano de superación.

“Las limitaciones en las que ustedes viven no deben ser excusas para rendirse, al contrario, deben convertirlas en motivaciones para lograr sus metas”, dijo el joven jugador quien estuvo en la actividad acompañado de su padre .

Berroa agradeció a la Policía Nacional por invitarle a esa actividad en su barrio e invitó al mayor general Guzmán Peralta a continuar con ese tipo de actividad porque motiva a los niños de las comunidades de donde salen las personas que tienen éxito en cualquier deporte o profesión.