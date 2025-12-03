Liga Cristian Serrano se lleva la Copa Nelson Cruz en el torneo nacional Sub10

El representativo de Pimentel, provincia Duarte se proclamó campeón del 5to. Campeonato Nacional U10 y se llevó a casa la copa Nelson Cruz tras vencer en un emocionante partido 7-4 al combinado de Cotuí en las instalaciones del Ejército de la República Dominicana.

El evento dedicado a Norma Díaz y que organiza la Federación Dominicana de Béisbol, inició el pasado domingo 9 de noviembre con 66 equipos y solo tres llegaron de pies a la gran final, en donde jugaron en formato de liga para decir al campeón.

La Liga Serrano, por la vía del nocaut 8-0 sobre la Liga Norma Diaz, ganó su primer juego, mientras que Cotuí también doblegó a Norma Diaz 15 vueltas a 7.

En una épica final Cibaeña, los de Sánchez Ramírez, Cotuí regresaron con la plata y a su vez la Liga Norma Diaz se quedó con el bronce.

La dama de hierro, Norma Díaz a quien se le dedicó este año el evento, estuvo presente en los dos primeros choques de la final.

José Luis Vargas lanzador de La Liga Serra levantó el trofeo del Jugador Más Valioso de la final, mientras que Willy Rodríguez fue el dirigente campeón.

Este Campeonato Nacional U10 marca el cierre de este 2025 de los torneos de desarrollo y por invitación que realiza la Fedom y su titular Juan Núñez.