Licey advierte contra firmas de jugadores por parte de equipos asiáticos

Los Tigres del Licey, mediante un comunicado oficial, realizaron una advertencia con relación a la contratación por parte de equipos del continente asiático de los jugadores de su nómina.

“Todos los jugadores de nuestra organización se encuentran bajo contrato vigente con Tigres Del Licey. Cualquier intento de negociar o firmar a uno de nuestros jugadores sin la debida autorización y fuera de los términos establecidos en el contrato será considerado como una violación clara y directa de dicho acuerdo”, comienza diciendo la declaración que se hizo pública en la tarde del miércoles.

Continúa expresando que “nuestra organización se toma muy en serio la protección de sus contratos y derechos. En caso de que se produzcan intentos de acercamiento o negociación con nuestros jugadores, nos veremos en la obligación de tomar medidas drásticas en consecuencia, que pueden incluir acciones legales y otras sanciones pertinentes”.

“Nuestro equipo siempre está abierto al diálogo tanto con nuestros jugadores como con equipos asiáticos interesados en sus servicios. Valoramos las conversaciones profesionales y constructivas, siempre teniendo en cuenta el bienestar de nuestros jugadores. Sin embargo, esto no debe hacerse a expensas de las cláusulas y términos establecidos en los contratos vigentes”, termina advirtiendo el comunicado del equipo que ha sido 24 veces campeón de la Lidom, el máximo ganador de la liga.