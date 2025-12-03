Cristhian Adames revela la clave de su éxito con el Licey, tras hit decisivo ante Gigantes

Tras la victoria de los Tigres del Licey 5-4 este martes sobre los Gigantes del Cibao, el veterano jugador Cristhian Adames explicó en rueda de prensa las razones que han impulsado su gran desempeño en la temporada 2025-26, donde incluso ha sido mencionado como candidato al Jugador Más Valioso (MVP).

Durante la conferencia, el comunicador Tommy Troncoso preguntó cómo había logrado ajustar su mecanismo de bateo en esta etapa más experimentada de su carrera.

Adames respondió con entusiasmo, destacando que todo comenzó cuando el dirigente del Licey, Gilbert Gómez, le hizo una observación clave durante el primer Round Robin que Adames jugó con el Licey bajo la conducción de Gómez.

“Gilbert me vio bateando de una manera y me preguntó por qué no intentaba hacer lo mismo bateando a la zurda que a la derecha, ya que del lado derecho me había ido muy bien en temporadas anteriores”, relató el jugador.

El veterano indicó que decidió seguir el consejo de su dirigente:

“Empecé a intentarlo de la misma manera y me dio resultado. Me lo llevé también a México. Esa mentalidad me transportó a la temporada 2014-2015, cuando me mantenía más sentado en mi pierna de atrás, intentando dejar llegar más la bola”.

Adames subrayó que este tipo de ajustes es especialmente importante para jugadores con varios años en la liga, pues la experiencia obliga a adaptar mecánicas para seguir siendo competitivos.

Agregó que la modificación técnica le ha permitido esperar mejor la pelota, reconocer el picheo con menos desbalance y evitar el problema que tenía anteriormente cuando bateaba a la zurda, pues “la bola se le brincaba mucho”.

Gracias a estos ajustes, Adames no solo ha recuperado su mejor versión ofensiva, sino que también ha cargado con el equipo en los momentos decisivos. Prueba de ello fue su batazo ganador con las bases llenas en la última entrada frente a los Gigantes del Cibao, que selló la victoria y permitió que los Tigres del Licey salieran del último lugar en la tabla de posiciones.