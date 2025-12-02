Lakins comanda blanqueada 6-0 sobre Águilas

Una magistral salida de Travis Lakins guió este martes a los Leones del Escogido a una blanqueada sobre las Águilas Cibaeñas 6-0 en el estadio Cibao, de esta ciudad.

Lakins (2-0) se presentó en cuatro episodios de cuatro ponches y dos imparables. La blanqueada fue completada por Diógenes Almengó, Fernando Abad, Robinson Martínez y Trevor Kelley quienes se presentaron en un acto cada uno.

El triunfo fue el primero para el nuevo dirigente del conjunto, Ramón Santiago, en LIDOM.

Los escarlatas marcaron dos vueltas contra Drew Parrish en la tercera entrada que abrió Junior Lake con doble entre los jardines izquierdo y central y pasó a tercera con rodado de Erik González a la inicial. Un sencillo de Héctor Rodríguez al prado derecho empujó Lake, y un doble de Elier Hernández al central llevó a Rodríguez a la registradora.

La número tres de los capitaleños fue fabricada en el séptimo cuando Lake inició con doble al jardín izquierdo, se movió a tercera por elevado de González al bosque derecho y alcanzó el plato con incogible de Rodríguez al prado izquierdo.

Otras tres anotaciones llegaron en el octavo, dos de ellas producto de un cuadrangular de Chadwick Tromp por el bosque izquierdo frente a Pedro Payano cuando Eguy Rosario estaba en circulación. El bambinazo recorrió 345 pies de distancia a una velocidad de 97 millas por hora. La otra carrera llegó en las piernas de Junior Lake, que tras ser caminado, se estafó la intermedia y anotó con indiscutible de González al central.

El revés fue para Parrish (1-1) al permitir dos de las rayitas de los rojos.

Por los melenudos, Rodríguez se fue de 5-4, con dos remolcadas y una anotada; Tromp, de 4-1, con jonrón, dos impulsadas y una anotada, y Lake, de 4-2, con doble, tres anotadas, transferencia y base robada. Por las cuyayas, Leody Taveras bateó de 3-1, y Wilmer Difó, de 3-1.

Con la victoria, el Escogido mejora su marca a 14-18 y las Águilas se colocan con 23-8.

Los Leones continuarán en la ruta este miércoles para enfrentarse a los Toros del Este en el estadio Francisco A. Micheli, de La Romana, a las 7:30 de la noche.