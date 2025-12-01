Ramón Santiago es el nuevo dirigente de los Leones del Escogido

El ciclo de Alex Cintrón al mando de los Leones del Escogido llegó a su final.

Los Leones tendrán un nuevo capataz a partir de este martes y será Ramón Santiago, exjugador de la franquicia y quien hasta ahora se desempeñaba como coach de banca.

La información fue confirmada al Listín Diario por José Miguel Bonetti, directivo de los Leones, quien señaló que el rendimiento mostrado hasta el momento no refleja el verdadero nivel del conjunto.

“Entendemos que los resultados hasta el momento han sido pobres y que con el núcleo de jugadores que tenemos sentíamos que un cambio de liderazgo podía encaminarnos a mejores resultados”, sostuvo Bonetti al Listín Diario.

El despido de Cintrón se produce con el Escogido registrando marca de 13 victorias y 18 derrotas, luego de caer en un encuentro que dominaban 5 por 1 en el noveno episodio, antes de que Emmanuel Valdez conectara un jonrón con las bases llenas que viró el marcador y dio el triunfo a las Estrellas Orientales.

Los Leones vienen de coronarse campeones en la temporada pasada, pero en la actual campaña se encuentran en el sótano, empatados con los Tigres del Licey, ambos con 18 derrotas.

“La meta sigue siendo la misma de poder repetir”, añadió Bonetti.

Los Leones se miden este martes a las Águilas Cibaeñas.